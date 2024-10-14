Зеленский может представить Раде свой «план победы» 16 октября

С 9 октября Зеленский начал свое турне по Европе. 10 октября он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с британским премьером Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы представить так называемый «план победы». По итогам встречи Рютте подтвердил приверженность поддержке Украины, но никаких подробностей об инициативе Зеленского не привел.