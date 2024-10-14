Зеленский может представить Раде свой «план победы» 16 октября
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября может представить в Верховной раде свой «план победы». Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Сергей Лещенко.
«В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной раде. Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление плана победы», – заявил Лещенко.
С 9 октября Зеленский начал свое турне по Европе. 10 октября он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с британским премьером Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы представить так называемый «план победы». По итогам встречи Рютте подтвердил приверженность поддержке Украины, но никаких подробностей об инициативе Зеленского не привел.
10 октября газета Corriere della Sera сообщила, что Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны в ЕС. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.
В Кремле заявили, что не получали каких-либо сигналов от Киева. В офисе Зеленского позже подчеркнули, что информация о готовности Киева прекратить огонь в обмен на гарантии от ЕС и США не соответствует действительности.