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Посольство России в Норвегии объявило о сокращении числа дипломатов

Ведомости

Посольство России в Норвегии сократит дипломатический состав до двух человек к 17 октября, сообщает дипмиссия в своем Telegram-канале.

Мера принимается по требованию норвежской стороны, уточнили в российском дипломатическом представительстве.

«В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 г. дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата», – говорится в сообщении.

Посольство принимает меры для сохранения консульского приема граждан по всем видам услуг без отмены заявок и предупреждает, что возможности консульского отдела по организации выездных приемов, индивидуального обслуживания на дому и расширению часов приема посетителей в предотпуской весенний период будут ограничены.

Посольство также напоминает, что необходимо следить за сроком действия заграничных паспортов и заблаговременно подавать заявки на их замену.

В представительстве России также рассказали, что в рамках выполнения требований Норвегии на Шпицбергене остается только один дипломат. В этой связи с 15 октября функционал генконсульства будет временно ограничен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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