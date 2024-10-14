Посольство России в Норвегии объявило о сокращении числа дипломатов

Посольство принимает меры для сохранения консульского приема граждан по всем видам услуг без отмены заявок и предупреждает, что возможности консульского отдела по организации выездных приемов, индивидуального обслуживания на дому и расширению часов приема посетителей в предотпуской весенний период будут ограничены.