Посольство России в Норвегии объявило о сокращении числа дипломатов
Посольство России в Норвегии сократит дипломатический состав до двух человек к 17 октября, сообщает дипмиссия в своем Telegram-канале.
Мера принимается по требованию норвежской стороны, уточнили в российском дипломатическом представительстве.
«В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 г. дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата», – говорится в сообщении.
Посольство принимает меры для сохранения консульского приема граждан по всем видам услуг без отмены заявок и предупреждает, что возможности консульского отдела по организации выездных приемов, индивидуального обслуживания на дому и расширению часов приема посетителей в предотпуской весенний период будут ограничены.
Посольство также напоминает, что необходимо следить за сроком действия заграничных паспортов и заблаговременно подавать заявки на их замену.
В представительстве России также рассказали, что в рамках выполнения требований Норвегии на Шпицбергене остается только один дипломат. В этой связи с 15 октября функционал генконсульства будет временно ограничен.