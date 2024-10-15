Глава минсельхоза Словакии и российский посол обсудили варианты сотрудничества

11 октября Politico со ссылкой на источник писала, что на следующей неделе министры обороны стран НАТО начнут пересмотр политики в отношении России. Планируется проведение дебатов и обсуждение Основополагающего акта «Россия – НАТО» для построения стратегии с учетом конкретных позиций союзников. Отмечалось, что, в частности, будет затронут вопрос о Венгрии и Словакии – странах, которые «идут наперекор остальным членам альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и видя стратегическую ценность в сотрудничестве с Россией».