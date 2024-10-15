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Глава минсельхоза Словакии и российский посол обсудили варианты сотрудничества

Ведомости

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач встретился с послом России в стране Игорем Братчиковым для обсуждения возможного будущего сотрудничества между двумя государствами. Об этом Такач сообщил на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава словацкого минсельхоза выразил Братчикову благодарность за конструктивную встречу.

«Сельское хозяйство связывает и страны, которые непосредственно не соседствуют. О темах и сферах возможного будущего сотрудничества постепенно говорю с послами разных стран, в этот раз это был посол России Игорь Братчиков и представители российского посольства», – написал Такач (цитата по «РИА Новости).

14 октября депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, прибывший в Москву по случаю 80-летия МГИМО, заявил, что на Западе распространяют о России невероятную ложь. По словам евродепутата, экономика РФ растет независимо от западных санкций, в то время как Европа пострадала из-за рестрикций.

11 октября Politico со ссылкой на источник писала, что на следующей неделе министры обороны стран НАТО начнут пересмотр политики в отношении России. Планируется проведение дебатов и обсуждение Основополагающего акта «Россия – НАТО» для построения стратегии с учетом конкретных позиций союзников. Отмечалось, что, в частности, будет затронут вопрос о Венгрии и Словакии – странах, которые «идут наперекор остальным членам альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и видя стратегическую ценность в сотрудничестве с Россией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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