Глава минсельхоза Словакии и российский посол обсудили варианты сотрудничества
Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач встретился с послом России в стране Игорем Братчиковым для обсуждения возможного будущего сотрудничества между двумя государствами. Об этом Такач сообщил на своей странице в Facebook
Глава словацкого минсельхоза выразил Братчикову благодарность за конструктивную встречу.
«Сельское хозяйство связывает и страны, которые непосредственно не соседствуют. О темах и сферах возможного будущего сотрудничества постепенно говорю с послами разных стран, в этот раз это был посол России Игорь Братчиков и представители российского посольства», – написал Такач (цитата по «РИА Новости).
14 октября депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, прибывший в Москву по случаю 80-летия МГИМО, заявил, что на Западе распространяют о России невероятную ложь. По словам евродепутата, экономика РФ растет независимо от западных санкций, в то время как Европа пострадала из-за рестрикций.
11 октября Politico со ссылкой на источник писала, что на следующей неделе министры обороны стран НАТО начнут пересмотр политики в отношении России. Планируется проведение дебатов и обсуждение Основополагающего акта «Россия – НАТО» для построения стратегии с учетом конкретных позиций союзников. Отмечалось, что, в частности, будет затронут вопрос о Венгрии и Словакии – странах, которые «идут наперекор остальным членам альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и видя стратегическую ценность в сотрудничестве с Россией».