Песков: решения об участии Путина в конференции по климату в Баку пока нет

В 2023 г. участниками мероприятия стали более 70 000 делегатов из 194 стран мира. В итоговый текст документа был включен призыв «к отходу/переходу (transitioning away) от ископаемого топлива в энергетических системах», но без упоминания «поэтапного отказа» (phase out) от него. Кроме того, в итоговом документе содержатся призывы к отказу от субсидий на ископаемое топливо. «Переходным топливом» для «облегчения энергоперехода» назван газ.