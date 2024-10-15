Песков: решения об участии Путина в конференции по климату в Баку пока нет
Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».
«Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена», – заявил Песков.
29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. В июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил на ноябрьскую климатическую конференцию всех лидеров организации. В Рамочную конвенцию ООН входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).
В 2023 г. участниками мероприятия стали более 70 000 делегатов из 194 стран мира. В итоговый текст документа был включен призыв «к отходу/переходу (transitioning away) от ископаемого топлива в энергетических системах», но без упоминания «поэтапного отказа» (phase out) от него. Кроме того, в итоговом документе содержатся призывы к отказу от субсидий на ископаемое топливо. «Переходным топливом» для «облегчения энергоперехода» назван газ.