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Песков: решения об участии Путина в конференции по климату в Баку пока нет

Ведомости

Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена», – заявил Песков.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. В июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил на ноябрьскую климатическую конференцию всех лидеров организации. В Рамочную конвенцию ООН входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).

В 2023 г. участниками мероприятия стали более 70 000 делегатов из 194 стран мира. В итоговый текст документа был включен призыв «к отходу/переходу (transitioning away) от ископаемого топлива в энергетических системах», но без упоминания «поэтапного отказа» (phase out) от него. Кроме того, в итоговом документе содержатся призывы к отказу от субсидий на ископаемое топливо. «Переходным топливом» для «облегчения энергоперехода» назван газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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