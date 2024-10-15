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Майданов: в Госдуме работают над законопроектом по контролю квадробинга

Ведомости

В Госдуме работают над проектом закона, устанавливающим контроль над субкультурой квадроберов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженного артиста России Дениса Майданова.

«Когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки. Для меня очевидно, что квадробинг не полезен», – заявил Майданов.

Председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов заявил, что отцовское сообщество серьезно относится к тенденции пародии животных. Он также отметил, что корни квадробинга – в субкультуре фурри, тесно связанной с ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в США.

Дискуссия об опасности квадробики приобрела новый виток после скандала с певицей Mia Boyka. В начале сентября артистка со сцены отчитала девочку-квадробера за ее увлечение. В защиту ребенка выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В октябре зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».

Квадробикой (от лат. quattuor – «четыре» и англ. aerobics – «аэробика»), как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В первую очередь она напоминает спортивное развлечение. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног. Среди социологов пока нет единого мнения о том, чем именно является квадробика – спортивным увлечением или субкультурой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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