Волну публичного обсуждения нового явления запустила певица и блогер Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко). Во время ее выступления на Дне города в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа в конце августа организаторы мероприятия вывели на сцену потерявшуюся восьмилетнюю девочку в маске кошки. Бойко поинтересовалась у нее: «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» После ответа девочки, о том, что она квадробер, исполнительница раскритиковала выбор ребенка.