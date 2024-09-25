Квадробика раздора: зачем дети перевоплощаются в животныхИ почему это увлечение хотят запретить
Квадробика из малоизвестного широкой публике развлечения в этом году превратилась в резонансное явление. Российские дети начали «перевоплощаться» в животных, имитируя их повадки и движения. Например, бегать на четвереньках, прыгать и издавать звуки, подражая голосу зверя. «Ведомости» разобрались, почему так происходит, стоит ли опасаться такого поведения и почему квадробику хотят запретить.
Кто такие квадроберы и откуда они взялись
Квадробикой (от лат. quattuor – «четыре» и англ. aerobics – «аэробика»), как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В первую очередь она напоминает спортивное развлечение. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног.
Среди социологов пока нет единого мнения о том, чем именно является квадробика – спортивным увлечением или субкультурой. По словам доктора социологических наук, исследовательницы молодежных субкультур Елены Омельченко, она в большей степени относится к категории городского спорта, напоминающего паркур и воркаут.
Явление зародилось в Японии на спортивных соревнованиях в 2008 г., когда местный спортсмен Кеничи Ито пробежал стометровку на четвереньках, установив рекорд. Спустя четыре года, улучшив свой результат, он попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Первый русскоязычный сайт о квадробике (на домене .ru) был создан в 2021 г. Автор размещаемого там контента, вероятнее всего, школьник. При этом квадробика стала набирать популярность в России только весной 2024 г. после того, как видеоролики с акробатическими трюками, имитирующими движения животных, стали вирусными в TikTok.
Затем в VK стало расти число подписчиков групп для знакомств квадроберов между собой. Например, в сообществе «Квадроберы» с аудиторией более 3000 подписчиков пользователи делятся фотографиями масок, видео трюков, информацией о себе и запросами для поиска друзей. Аудитория одного из самых крупных тематических каналов в Telegram «Квадробика/Хаус», где тоже публикуют видео с трюками в разных локациях, составляет 13 857 человек.
Скандал вокруг квадроберов
Волну публичного обсуждения нового явления запустила певица и блогер Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко). Во время ее выступления на Дне города в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа в конце августа организаторы мероприятия вывели на сцену потерявшуюся восьмилетнюю девочку в маске кошки. Бойко поинтересовалась у нее: «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» После ответа девочки, о том, что она квадробер, исполнительница раскритиковала выбор ребенка.
В защиту девочки-квадробера выступила руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она публично поддержала в своем Telegram-канале решение семьи написать заявление в полицию. «Я готова оказать семье любую поддержку. В том числе взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется», – написала Мизулина.
Квадроберов поддержал и певец Егор Крид, который опубликовал видео в маске кошки. «Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице и публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное», – говорится в его видео.
Против детского увлечения также выступил представитель Русской православной церкви (РПЦ). Квадробика «низводит человека до уподобления животному», что отсылает современных подростков «к варварству, к дебрям язычества», заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, квадробика – вредная для нашего общества субкультура.
Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина и вовсе предложила запретить квадробику (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, движение, травмирующее психику и способное привести к трагическим последствиям, появилось из-за следования российской молодежи негативным трендам. В частности, Косихина считает, что квадроберы набрасываются на окружающих и кусают их.
Опасна ли квадробика
Большинство негативных откликов о квадроберах связано с мнением о том, что квадробика является частью западного влияния, предполагает социальный психолог Алексей Рощин. По его мнению, популярность квадробики скорее связана с реакцией детей на «токсичную» действительность. Рощин задается вопросом, что на самом деле опаснее для психики ребенка: «бегать по лесам в образе безобидного животного и делать вид, что ты ешь траву», или смотреть репортажи?
Люди часто очеловечивают животных, приписывают им мысли, наделяют зверей голосом и сознанием, а в квадробике основная идея в том, что подростки делают то же самое, но наоборот, говорит Омельченко.
Полноценных исследований о негативном или позитивном влиянии квадробики на психику современных детей пока нет. По мнению детского психолога, специалиста сервиса психотерапии Alter Александры Бугаевой, пока квадробика не начинает поглощать жизнь ребенка полностью и остается игрой, она, наоборот, способствует развитию личности через игровую деятельность.
Сколько стоит быть квадробером
Средняя стоимость самого популярного инвентаря для квадробики – набора из маски кошки, перчаток и хвоста – на крупных маркетплейсах Wildberries и Ozon составляет около 1000 руб. По отдельности элементы костюма продаются в ценовом диапазоне от 300 до 700 руб. Всего на Wildberries по запросу «квадробика» размещено 13 324 товара, на Ozon – 3554.
Если ребенок не проработает определенные вопросы через игру, он будет компенсировать их на последующих этапах взросления, говорит психолог. «Психике ребенка нужно решить свои задачи взросления, так что квадробика может ему хорошо в этом помогать», – заключила эксперт. В случае если ребенка ничего кроме квадробики не интересует, то это тревожный знак, отметила Бугаева.
Научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде при Челябинском институте профобразования разработал рекомендации для родителей и педагогов о том, когда стоит принимать меры: выяснять причины поведения ребенка и обращаться к психологу. Среди них: агрессивное поведение, нападение на детей и животных, порча имущества при занятиях, замкнутость и нежелание общаться, депрессия, отказ следовать установленным правилам.
Некоторые дети, начавшиеся заниматься квадробикой, объясняют свою мотивацию в том числе нехваткой общения и желанием таким образом найти себе друзей, следует из результатов анонимного опроса среди участников профильной группы в VK (в нем была предусмотрена возможность дать развернутый ответ на вопрос, результаты есть у «Ведомостей»). Среди других ответов квадроберов следующие причины: «я люблю заниматься разными активностями в свободное время» или «просто нравится бегать на четвереньках». Некоторые сторонники этого движения считают квадробику видом спорта.
Один из администраторов тематической группы в VK рассказал «Ведомостям», что квадроберы часто сталкиваются с проявлением ненависти со стороны подростков, в онлайн-среде – с оскорблениями. «Давление будет всегда, так как квадробика – это субкультура необычная и странная для многих. Взрослые люди, к счастью, таким [проявлением ненависти] не занимаются», – говорит он.