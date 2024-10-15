В Израиле произошла перестрелка на шоссе
На шоссе недалеко от города Ашдод в Израиле (к югу от Тель-Авива) произошла стрельба, пишет The Times of Israel. Нападение могут классифицировать как теракт.
Пострадали двое мужчин, один из них находится в критическом состоянии. Предполагаемый стрелок был застрелен после попытки атаковать полицейского, уточняет издание.
Стрельба произошла на двух участках дороги, пишет израильское издание Newsru. Атаку могут классифицировать как теракт. Полиция при этом рассматривает и другие версии произошедшего.
6 октября на автовокзале в израильском Беэр-Шеве произошел теракт. Нападение было совершено 29-летним бедуином Ахмадом аль-Укби, от его действий погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего застрелили.
1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы. Позже ответственность за теракт взяло на себя военное крыло палестинской группировки «Хамас» – «Аль-Кассам».