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В Израиле произошла перестрелка на шоссе

Ведомости

На шоссе недалеко от города Ашдод в Израиле (к югу от Тель-Авива) произошла стрельба, пишет The Times of Israel. Нападение могут классифицировать как теракт.

Пострадали двое мужчин, один из них находится в критическом состоянии. Предполагаемый стрелок был застрелен после попытки атаковать полицейского, уточняет издание.

Стрельба произошла на двух участках дороги, пишет израильское издание Newsru. Атаку могут классифицировать как теракт. Полиция при этом рассматривает и другие версии произошедшего.

6 октября на автовокзале в израильском Беэр-Шеве произошел теракт. Нападение было совершено 29-летним бедуином Ахмадом аль-Укби, от его действий погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего застрелили.

1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы. Позже ответственность за теракт взяло на себя военное крыло палестинской группировки «Хамас» – «Аль-Кассам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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