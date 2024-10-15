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Рютте: новое командование НАТО может изменить ситуацию на поле боя для Украины

Ведомости

Новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву способно существенно изменить ситуацию на поле боя для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в будущий штаб командования в Германии, сообщается на сайте альянса.

В беседе с военнослужащими Рютте отметил, насколько важна их работа по подготовке 700 человек личного состава, которые будут размещены в Висбадене и на логистических узлах восточного фланга Североатлантического альянса. Он сказал, что новое командование существенно изменит ситуацию на поле боя для Украины и «для нашей собственной безопасности».

Командование НАТО по координации военной помощи Украине будет координировать предоставление военной подготовки и оборудования для Киева союзниками и партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

5 октября газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, но они, «вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев». Встреча была перенесена на 17 октября в связи с переменой в планах президента США Джо Байдена, который остался в стране из-за урагана «Милтон».

9 октября президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом его «плана победы». По его мнению, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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