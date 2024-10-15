Рютте: новое командование НАТО может изменить ситуацию на поле боя для Украины
Новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву способно существенно изменить ситуацию на поле боя для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в будущий штаб командования в Германии, сообщается на сайте альянса.
В беседе с военнослужащими Рютте отметил, насколько важна их работа по подготовке 700 человек личного состава, которые будут размещены в Висбадене и на логистических узлах восточного фланга Североатлантического альянса. Он сказал, что новое командование существенно изменит ситуацию на поле боя для Украины и «для нашей собственной безопасности».
Командование НАТО по координации военной помощи Украине будет координировать предоставление военной подготовки и оборудования для Киева союзниками и партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
5 октября газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, но они, «вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев». Встреча была перенесена на 17 октября в связи с переменой в планах президента США Джо Байдена, который остался в стране из-за урагана «Милтон».
9 октября президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом его «плана победы». По его мнению, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет».