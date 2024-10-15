В Кремле назвали смелым поступком попытку поднять флаг РФ в Одессе
Кремль считает смелым поступок Елены Чесаковой, которая в Одессе попыталась поднять флаг РФ и повесить его на постамент демонтированного памятника Екатерине II, за что была арестована украинскими правоохранителями. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, поступок очень смелый. Очень смелый. Помочь мы ей ничем сейчас не можем», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают поступок Чесаковой и могут ли как-то помочь ей.
14 октября RT опубликовало интервью с мамой Чесаковой, которая сообщила, что ее дочь находится под домашним арестом на Украине и, несмотря на уговоры адвоката, не намерена извиняться за свой поступок и отказываться от пророссийской позиции.