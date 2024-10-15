Чехия назначила бывшего первого замглавы минобороны Коштовала новым послом в РФ
Новым послом Чехии в России назначен Даниэл Коштовал, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Дипломат уже получил одобрение принимающей стороны, он прибудет в Москву в ближайшие месяцы.
«Послы в России есть у ключевых стран, которые являются стратегическими союзниками Чехии: Великобритании, Франции, Германии, Польши и США. Я желаю послу много сил в продвижении интересов Чехии в этой сложной миссии», – заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.
Согласно информации на сайте МИДа, Коштовал работает в ведомстве с 1996 г. в должностях директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и др. С 1998 по 2002 гг. работал в постоянном представительстве Чехии при НАТО. В 2013 г. был назначен первым заместителем министра обороны.
В мае правительство Чехии официально отозвало посла республики в РФ Витезслава Пивоньку. Он вернулся в Прагу еще в 2022 г. Формально посольство Чехии в России после отъезда Пивоньки возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. Его в октябре 2023 г. вызывали в МИД РФ в связи с «подхваченными» Прагой обвинениями Украины о якобы причастности России к ударам по селу Гроза в Харьковской области.