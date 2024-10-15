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Чехия назначила бывшего первого замглавы минобороны Коштовала новым послом в РФ

Ведомости

Новым послом Чехии в России назначен Даниэл Коштовал, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Дипломат уже получил одобрение принимающей стороны, он прибудет в Москву в ближайшие месяцы.

«Послы в России есть у ключевых стран, которые являются стратегическими союзниками Чехии: Великобритании, Франции, Германии, Польши и США. Я желаю послу много сил в продвижении интересов Чехии в этой сложной миссии», – заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

Согласно информации на сайте МИДа, Коштовал работает в ведомстве с 1996 г. в должностях директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и др. С 1998 по 2002 гг. работал в постоянном представительстве Чехии при НАТО. В 2013 г. был назначен первым заместителем министра обороны.

В мае правительство Чехии официально отозвало посла республики в РФ Витезслава Пивоньку. Он вернулся в Прагу еще в 2022 г. Формально посольство Чехии в России после отъезда Пивоньки возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. Его в октябре 2023 г. вызывали в МИД РФ в связи с «подхваченными» Прагой обвинениями Украины о якобы причастности России к ударам по селу Гроза в Харьковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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