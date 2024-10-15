Чехия назначила бывшего первого замглавы минобороны Коштовала новым послом в РФ

В мае правительство Чехии официально отозвало посла республики в РФ Витезслава Пивоньку. Он вернулся в Прагу еще в 2022 г. Формально посольство Чехии в России после отъезда Пивоньки возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. Его в октябре 2023 г. вызывали в МИД РФ в связи с «подхваченными» Прагой обвинениями Украины о якобы причастности России к ударам по селу Гроза в Харьковской области.