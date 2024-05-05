Правительство Чехии отозвало посла республики из России
Правительство Чехии официально отозвало посла республики в РФ Витезслава Пивоньку, рассказал министр иностранных дел страны Ян Липавский, передает информационное агентство CTK.
«Мы интенсивно работаем над назначением нового посла. Нынешний посол уже уволен», – уточнил Липавский.
Пивонька покинет пост посла в конце мая. В конце 2022 г. он вернулся в Прагу.
Формально посольство Чехии в России после отъезда Пивоньки возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. Его в октябре 2023 г. вызывали в МИД РФ в связи с «подхваченными» Прагой обвинениями Украины о якобы причастности России к ударам по селу Гроза в Харьковской области.
30 апреля чешская полиция сообщила о приостановке расследования уголовного дела по факту взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, назвав доказанной причастность к ним сотрудников российской военной разведки.
Мотивом этого было якобы предотвращение поставок оружия и боеприпасов. В полиции также подчеркнули, что приняли решение приостановить рассмотрение уголовного дела, поскольку подозреваемые находятся в России, а Москва отказалась удовлетворить поданные Чехией запросы на том основании, что их выполнение может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и важным интересам РФ.
Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли.
В апреле 2021 г. генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г.
Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице, называя обвинения чешской стороны бездоказательными.