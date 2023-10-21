В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что трагедия в Грозе «произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в необходимости продолжения поддержки киевского режима на саммите стран ЕС в Испании». Он также сообщил, что в момент ракетного удара в Грозе проходили похороны «высокопоставленного националиста». В украинском МВД до этого сообщали, что взрыв в кафе произошел во время проведения поминок по одному из жителей села.