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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

Ведомости

В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в РФ в связи с «подхваченными» Прагой обвинениями Украины о якобы причастности России к ударам по селу Гроза в Харьковской области.

«17 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Я. Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины», – сообщили в МИДе.

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Дипломату, как рассказали в ведомстве, «жестко» указали на «неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте», активную поддержку Киева с целью «нанести России стратегическое поражение», а также поставки ВСУ вооружений, которые способствуют продолжению конфликта. По мнению МИДа, попытки Праги «выступать поборником прав человека» выглядит на этом фоне несостоятельными.

Ранее ТАСС со ссылкой на чешские СМИ писал, что МИД Чехии вызвал посла РФ в республике Александра Змеевского из-за обстрела украинского села Гроза, в результате которого 5 октября погибли более 50 человек. 

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что трагедия в Грозе «произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в необходимости продолжения поддержки киевского режима на саммите стран ЕС в Испании». Он также сообщил, что в момент ракетного удара в Грозе проходили похороны «высокопоставленного националиста». В украинском МВД до этого сообщали, что взрыв в кафе произошел во время проведения поминок по одному из жителей села.

В Кремле после случившегося в Грозе говорили, что Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает исключительно по скоплениям военных и армейского руководства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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