МИД России потребовал извинений от Кипра из-за провокации
МИД РФ заявил послу Кипра Кипросу Йоргаллису протест в связи с провокацией властей в отношении корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника посольства Дойникова. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Посла Кипра вызвали в МИД и высказали категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии Гасюка, а также сотрудника посольства Дойникова при исполнении им служебных обязанностей.
От кипрской администрации потребовали немедленного освобождения российского корреспондента, объяснений по поводу инцидента и официальных извинений.
В МИДе рассказали, что 5 октября кипрские спецслужбы попытались задержать Гасюка «с применением грубой силы» для последующего выдворения по обвинению в «угрозе национальной безопасности». Находившийся рядом Дойников получил телесные повреждения, а самого Гасюка арестовали с серьезной травмой руки.
В ведомстве назвали обвинения в адрес Гасюка надуманными, а действия кипрских силовиков – демонстративно провокационными и жесткими.
«В МИД и МВД Республики Кипр даже не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы нашего посольства в Никосии. Вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием», – добавили в российском МИДе.
МИД РФ вызвал посла Кипра из-за задержания российского журналиста около шести часов назад. Тогда сообщалось, что Гасюк находится в госпитале.