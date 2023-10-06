МИД России потребовал извинений от Кипра из-за провокации

«В МИД и МВД Республики Кипр даже не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы нашего посольства в Никосии. Вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием», – добавили в российском МИДе.