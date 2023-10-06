МИД РФ вызвал посла Кипра из-за задержания российского журналиста
МИД России вызвал посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса из-за силового задержания в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка, передает ТАСС.
«Кипрский посол вызван в МИД в связи с силовым задержанием на Кипре корреспондента "Российской газеты" Гасюка», – заявил дипломатический источник.
Как отмечает агентство, журналист был задержан накануне, 5 октября в Никосии, в ходе задержания ему травмировали руку, он находится в госпитале. Причины задержания не называются.