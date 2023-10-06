В Кремле напомнили, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины
Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает исключительно по скоплениям военных и армейского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», – сказал представитель Кремля.
Ранее власти Украины сообщили о взрыве в селе Гроза Харьковской области. По их информации, в результате инцидента якобы погибли более 50 человек.
Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению в рамках спецоперации. Подобные взрывы часто происходят после падения украинских ракет ПВО на гражданские объекты в результате неграмотного использования, один из последних подобных инцидентов был зафиксирован в Константиновке в сентябре.