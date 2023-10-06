В Кремле напомнили, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению в рамках спецоперации. Подобные взрывы часто происходят после падения украинских ракет ПВО на гражданские объекты в результате неграмотного использования, один из последних подобных инцидентов был зафиксирован в Константиновке в сентябре.