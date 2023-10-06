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В Кремле напомнили, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины

Ведомости

Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает исключительно по скоплениям военных и армейского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», – сказал представитель Кремля.

Ранее власти Украины сообщили о взрыве в селе Гроза Харьковской области. По их информации, в результате инцидента якобы погибли более 50 человек.

Ранее по теме: По рынку в Константиновке 6 сентября попала украинская зенитная ракета

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению в рамках спецоперации. Подобные взрывы часто происходят после падения украинских ракет ПВО на гражданские объекты в результате неграмотного использования, один из последних подобных инцидентов был зафиксирован в Константиновке в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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