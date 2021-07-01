МИД Чехии опроверг информацию о вызове посла в МИД России

В апреле 2021 г. генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Москва категорически отрицает обвинения чешской стороны, называя их бездоказательными и политически мотивированными.