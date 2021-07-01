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МИД Чехии опроверг информацию о вызове посла в МИД России

Ведомости

МИД Чехии опроверг информацию о том, что посол республики в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД России на фоне заявлений Праги по взрывам во Врбетице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя чешского дипведомства Эву Давидову.

«Могу опровергнуть, что господин посол (Чехии) был вызван (в МИД РФ), как сообщили зарубежные агентства», — сказала Давидова.

Это опровержение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Ну и зря. Готовьтесь».

Ранее сама Захарова сообщила во время брифинга о вызове чешского посла в российское дипведомство после того, как Прага потребовала от Москвы компенсацию за взрывы.

Как сообщала чешская газета Mlada fronta Dnes, МИД Чехии потребовал от России компенсировать ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 г. По данным издания, Прага требует заплатить около 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли.

В апреле 2021 г. генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Москва категорически отрицает обвинения чешской стороны, называя их бездоказательными и политически мотивированными.

Ранее по теме: МИД России вызвал посла Чехии в связи с заявлением о взрывах во Врбетице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных