МИД Чехии опроверг информацию о вызове посла в МИД России
МИД Чехии опроверг информацию о том, что посол республики в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД России на фоне заявлений Праги по взрывам во Врбетице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя чешского дипведомства Эву Давидову.
«Могу опровергнуть, что господин посол (Чехии) был вызван (в МИД РФ), как сообщили зарубежные агентства», — сказала Давидова.
Это опровержение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Ну и зря. Готовьтесь».
Ранее сама Захарова сообщила во время брифинга о вызове чешского посла в российское дипведомство после того, как Прага потребовала от Москвы компенсацию за взрывы.
Как сообщала чешская газета Mlada fronta Dnes, МИД Чехии потребовал от России компенсировать ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 г. По данным издания, Прага требует заплатить около 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли.
В апреле 2021 г. генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Москва категорически отрицает обвинения чешской стороны, называя их бездоказательными и политически мотивированными.