МИД России вызвал посла Чехии в связи с заявлением о взрывах во Врбетице
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД России на фоне требования Праги компенсировать взрывы в чешской Врбетице, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в ходе брифинга.
«Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь», – сказала Захарова, отметив, что предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий в МИД рассматривают как неприемлемое.
Ранее чешская газета Mlada fronta Dnes сообщила о требовании МИД республики к России компенсировать ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 г. По данным издания, Прага требует заплатить около 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.
В апреле 2021 г. генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Москва категорически отрицает обвинения чешской стороны, называя их бездоказательными и политически мотивированными.