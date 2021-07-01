МИД России вызвал посла Чехии в связи с заявлением о взрывах во Врбетице

Ранее чешская газета Mlada fronta Dnes сообщила о требовании МИД республики к России компенсировать ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 г. По данным издания, Прага требует заплатить около 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.