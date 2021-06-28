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СМИ: Чехия потребовала от РФ компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице

Ведомости

Чешские власти потребовали от России компенсировать ущерб от взрывов на складах во Врбетице, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По данным газеты Mlada fronta Dnes, Прага требует компенсировать около 650 млн крон (примерно €25,5 млн).

«Власти Чехии потребовали от РФ компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица», — пишет агентство.

Соответствующую дипломатическую ноту российскому послу Александру Змеевскому вручил заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек, отмечает издание.

Чешский МИД призвал Москву начать переговоры по выплате компенсации, сообщает информационное агентство CTK. Помимо этого, ведомство настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.

Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.

В апреле текущего года генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице, называя обвинения бездоказательными.

14 мая Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных