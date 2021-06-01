Володин призвал Украину и Чехию извиниться перед Россией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Чехию, Украину, Грузию и страны Прибалтики извиниться перед Россией и перестать обвинять ее и выдвигать ей требования.
«Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем. Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя», – написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что эти страны «до скучного предсказуемы»: «что ни заявление – начинают с политики, заканчивают "дайте денег"».
Например, Украина требует компенсировать потерю доходов от транзита российского газа из-за строительства «Северного потока – 2», Чехия – из-за взрывов боеприпасов в Врбетице, Прибалтика требует компенсации за советский период. «Получать деньги и быть независимыми не получится», – подчеркнул спикер Госдумы. Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, они «привыкли жить за счет других», и эта привычка осталась. Она бы не сохранилась, если бы у них был суверенитет и независимость не на словах, а на деле. «Но выбор сделан в пользу государства-сателлита», – резюмировал он.
Ранее Володин призвал Европу компенсировать России издержки, понесенные в результате пандемии коронавируса, поскольку он пришел на территорию РФ из европейских стран. Он допустил, что утечка коронавируса могла произойти из лаборатории США.