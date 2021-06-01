Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Володин призвал Украину и Чехию извиниться перед Россией

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Чехию, Украину, Грузию и страны Прибалтики извиниться перед Россией и перестать обвинять ее и выдвигать ей требования.

«Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем. Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя», – написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что эти страны «до скучного предсказуемы»: «что ни заявление – начинают с политики, заканчивают "дайте денег"».

Например, Украина требует компенсировать потерю доходов от транзита российского газа из-за строительства «Северного потока – 2», Чехия – из-за взрывов боеприпасов в Врбетице, Прибалтика требует компенсации за советский период. «Получать деньги и быть независимыми не получится», – подчеркнул спикер Госдумы. Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, они «привыкли жить за счет других», и эта привычка осталась. Она бы не сохранилась, если бы у них был суверенитет и независимость не на словах, а на деле. «Но выбор сделан в пользу государства-сателлита», – резюмировал он.

Ранее Володин призвал Европу компенсировать России издержки, понесенные в результате пандемии коронавируса, поскольку он пришел на территорию РФ из европейских стран. Он допустил, что утечка коронавируса могла произойти из лаборатории США.

Ранее по теме: Володин призвал Европу компенсировать России издержки из-за коронавируса
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных