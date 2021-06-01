Володин призвал Украину и Чехию извиниться перед Россией

Например, Украина требует компенсировать потерю доходов от транзита российского газа из-за строительства «Северного потока – 2», Чехия – из-за взрывов боеприпасов в Врбетице, Прибалтика требует компенсации за советский период. «Получать деньги и быть независимыми не получится», – подчеркнул спикер Госдумы. Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, они «привыкли жить за счет других», и эта привычка осталась. Она бы не сохранилась, если бы у них был суверенитет и независимость не на словах, а на деле. «Но выбор сделан в пользу государства-сателлита», – резюмировал он.