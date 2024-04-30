Чехия обвинила ГРУ РФ в причастности к взрывам на во Врбетице в 2014 году

Мотивом этого было якобы предотвращение поставок оружия и боеприпасов, утверждает ведомство. В полиции также подчеркнули, что приняли решение приостановить рассмотрение уголовного дела, поскольку подозреваемые находятся в России, а Москва отказалась удовлетворить поданные Чехией запросы на том основании, что их выполнение может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и важным интересам РФ.