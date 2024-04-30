Чехия обвинила ГРУ РФ в причастности к взрывам на во Врбетице в 2014 году
Чешская полиция сообщила о приостановке расследования уголовного дела по факту взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, назвав доказанной причастность к ним сотрудников российской военной разведки.
«Полицейское управление считает доказанным, что взрывы обоих складов во Врбетице были осуществлены сотрудниками российской военной разведки», – говорится в сообщении.
Мотивом этого было якобы предотвращение поставок оружия и боеприпасов, утверждает ведомство. В полиции также подчеркнули, что приняли решение приостановить рассмотрение уголовного дела, поскольку подозреваемые находятся в России, а Москва отказалась удовлетворить поданные Чехией запросы на том основании, что их выполнение может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и важным интересам РФ.
Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли.
В апреле 2021 г. генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г.
Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице, называя обвинения чешской стороны бездоказательными.