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Чехия обвинила ГРУ РФ в причастности к взрывам на во Врбетице в 2014 году

Ведомости

Чешская полиция сообщила о приостановке расследования уголовного дела по факту взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, назвав доказанной причастность к ним сотрудников российской военной разведки.

«Полицейское управление считает доказанным, что взрывы обоих складов во Врбетице были осуществлены сотрудниками российской военной разведки», – говорится в сообщении.

Мотивом этого было якобы предотвращение поставок оружия и боеприпасов, утверждает ведомство. В полиции также подчеркнули, что приняли решение приостановить рассмотрение уголовного дела, поскольку подозреваемые находятся в России, а Москва отказалась удовлетворить поданные Чехией запросы на том основании, что их выполнение может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и важным интересам РФ.

Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли.

В апреле 2021 г. генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г.

Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице, называя обвинения чешской стороны бездоказательными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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