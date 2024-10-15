Трамп считает разумным поддержание контактов с Россией

Трамп, отвечая на вопрос, были ли у него после окончания президентского срока контакты с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что не хочет это комментировать. «Но если такое и было, то это разумно», – сказал он. Кандидат в президенты США от республиканцев добавил, что поддержание отношений с людьми – это хорошо.