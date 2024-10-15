Трамп считает разумным поддержание контактов с Россией
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что поддержание контактов с Россией – это разумно. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии Экономического клуба Чикаго и Bloomberg News, трансляция шла на портале C-SPAN.
Трамп, отвечая на вопрос, были ли у него после окончания президентского срока контакты с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что не хочет это комментировать. «Но если такое и было, то это разумно», – сказал он. Кандидат в президенты США от республиканцев добавил, что поддержание отношений с людьми – это хорошо.
До этого американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Война» процитировал неназванного помощника Трампа, который утверждал, что экс-президент США и Путин созванивались не менее семи раз после 2020 г.
В октябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена будет серьезно обеспокоена, если сообщения о том, что Трамп разговаривал с Путиным не менее семи раз с момента ухода с поста в 2020 г., подтвердятся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о телефонных переговорах после окончания президентского срока Трампа.