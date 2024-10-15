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Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия

Ведомости

Новый посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту страны Притвираджсингу Рупану, сообщается в Telegram-канале диппредставительства РФ. Официальная церемония прошла в государственной резиденции главы Маврикия.

«Россию и Маврикий связывает давняя история двусторонних отношений и искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая длится уже 56 лет. У наших стран хорошие перспективы для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах», – заявила Зейналова.

Послом РФ в республике Маврикий с 18 сентября 2017 г. был Константин Климовский. Президент освободил его от должности спустя почти семь лет. 13 сентября 2024 г. Владимир Путин назначил послом в республике Зейналову. Она сообщила ТАСС, что оставит журналистскую работу после финального эфира на НТВ 15 сентября.

Зейналовой 52 года, она работала на телевидении с 1997 г. Вела итоговую воскресную программу «Время» на «Первом канале» с 2012 г. и до середины 2016 г. В ноябре 2016 г. перешла на НТВ, где вела передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». В марте 2022 г. журналистка рассказала, что поступила в Дипломатическую академию МИД РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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