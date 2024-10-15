Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия
Новый посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту страны Притвираджсингу Рупану, сообщается в Telegram-канале диппредставительства РФ. Официальная церемония прошла в государственной резиденции главы Маврикия.
«Россию и Маврикий связывает давняя история двусторонних отношений и искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая длится уже 56 лет. У наших стран хорошие перспективы для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах», – заявила Зейналова.
Послом РФ в республике Маврикий с 18 сентября 2017 г. был Константин Климовский. Президент освободил его от должности спустя почти семь лет. 13 сентября 2024 г. Владимир Путин назначил послом в республике Зейналову. Она сообщила ТАСС, что оставит журналистскую работу после финального эфира на НТВ 15 сентября.
Зейналовой 52 года, она работала на телевидении с 1997 г. Вела итоговую воскресную программу «Время» на «Первом канале» с 2012 г. и до середины 2016 г. В ноябре 2016 г. перешла на НТВ, где вела передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». В марте 2022 г. журналистка рассказала, что поступила в Дипломатическую академию МИД РФ.