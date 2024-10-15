Politico: ФАТФ рассмотрит вопрос о включении России в черный список
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) рассмотрит вопрос о внесении России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный документ. Утверждается, что это произойдет 22 октября.
В публикации отмечается, что попадание в черный или серый список ФАТФ якобы может серьезно повредить финансовой репутации страны. Группа приостановила членство России в феврале 2023 г., через год после начала спецоперации на Украине.
Украина неоднократно обращалась в ФАТФ с требованием понизить рейтинг России, отмечает Politico. Впервые Киев сделал это в апреле 2022 г. Чтобы добиться своей цели во время предстоящей встречи, Украине придется убедить ФАТФ рекомендовать ее предложение для официального рассмотрения. Решение должны поддержать все участники организации, в частности Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.
В Росфинмониторинге решение приостановить членство РФ назвали политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В прошлом году в ведомстве рассказывали о проблемах в получении данных от других стран для расследования дел об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.