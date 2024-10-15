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Politico: ФАТФ рассмотрит вопрос о включении России в черный список

Ведомости

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) рассмотрит вопрос о внесении России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный документ. Утверждается, что это произойдет 22 октября.

В публикации отмечается, что попадание в черный или серый список ФАТФ якобы может серьезно повредить финансовой репутации страны. Группа приостановила членство России в феврале 2023 г., через год после начала спецоперации на Украине.

Украина неоднократно обращалась в ФАТФ с требованием понизить рейтинг России, отмечает Politico. Впервые Киев сделал это в апреле 2022 г. Чтобы добиться своей цели во время предстоящей встречи, Украине придется убедить ФАТФ рекомендовать ее предложение для официального рассмотрения. Решение должны поддержать все участники организации, в частности Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.

В Росфинмониторинге решение приостановить членство РФ назвали политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В прошлом году в ведомстве рассказывали о проблемах в получении данных от других стран для расследования дел об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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