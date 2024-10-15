Politico: ФАТФ рассмотрит вопрос о включении России в черный список

В Росфинмониторинге решение приостановить членство РФ назвали политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В прошлом году в ведомстве рассказывали о проблемах в получении данных от других стран для расследования дел об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.