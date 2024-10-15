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ВКС России ликвидировали три пункта подготовки террористов в Сирии

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Олег Игнасюк.

«Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории <...>. В результате ударов уничтожено три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению беспилотных летательных аппаратов», – сказал он.

По информации центра, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана»: в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.

Авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, сообщил Игнасюк. За прошедшие сутки, в частности, центр зафиксировал пять случаев нарушения положений протоколов о деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами дронов.

США и ряд других государств вмешались в гражданскую войну в Сирии в сентябре 2014 г. под предлогом борьбы с террористическими группировками. Еще в сентябре 2018 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Соединенные Штаты искусственно затягивают конфликт и дестабилизируют положение в республике. Представитель МИДа отмечала, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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