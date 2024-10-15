ВКС России ликвидировали три пункта подготовки террористов в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Олег Игнасюк.
«Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории <...>. В результате ударов уничтожено три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению беспилотных летательных аппаратов», – сказал он.
По информации центра, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана»: в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.
Авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, сообщил Игнасюк. За прошедшие сутки, в частности, центр зафиксировал пять случаев нарушения положений протоколов о деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами дронов.
США и ряд других государств вмешались в гражданскую войну в Сирии в сентябре 2014 г. под предлогом борьбы с террористическими группировками. Еще в сентябре 2018 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Соединенные Штаты искусственно затягивают конфликт и дестабилизируют положение в республике. Представитель МИДа отмечала, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».