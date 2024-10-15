ВКС России ликвидировали три пункта подготовки террористов в Сирии

США и ряд других государств вмешались в гражданскую войну в Сирии в сентябре 2014 г. под предлогом борьбы с террористическими группировками. Еще в сентябре 2018 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Соединенные Штаты искусственно затягивают конфликт и дестабилизируют положение в республике. Представитель МИДа отмечала, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».