Мишустин прибыл в Пакистан для участия в мероприятии стран ШОС
Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Пакистан, сообщается в Telegram-канале кабмина. 16 октября он примет участие в заседании совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
У трапа самолета Мишустина встретили министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, замминистра иностранных дел страны по европейским делам Шафкат Али-хан, чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали, чрезвычайный и полномочный посол России в Пакистане Альберт Хорев и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Пакистане.
ШОС объединяет 10 государств: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. – тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). Кроме того у ШОС есть «партнеры по диалогу» – это 14 стран: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Еще два государства являются наблюдателями – это Афганистан и Монголия.