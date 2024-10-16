США хотят принудить Израиль увеличить объем поступающей в Газу помощи

По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, фактически, она сократилась более чем на 50% по сравнению с тем, что было на пике. В этой связи Блинкен и Остин «посчитали уместным дать понять правительству Израиля, что есть изменения, которые они должны внести снова, чтобы уровень помощи, поступающей в Газу, снова поднялся».