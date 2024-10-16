США хотят принудить Израиль увеличить объем поступающей в Газу помощи
Израиль должен увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, в течение следующих 30 дней, иначе рискует потерять доступ к финансированию американского вооружения. Об этом предупредили своих израильских коллег Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, пишет Associated Press.
Письмо, в котором излагается политика США в отношении гуманитарной помощи и поставок оружия, было отправлено на фоне ухудшения условий в северной части Газы и израильского авиаудара по палаточному городку в центре Газы, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека.
Аналогичное письмо, которое Блинкен направил израильским чиновникам в апреле, привело к увеличению объема гуманитарной помощи, поступающей на палестинскую территорию. Но это не продлилось долго.
По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, фактически, она сократилась более чем на 50% по сравнению с тем, что было на пике. В этой связи Блинкен и Остин «посчитали уместным дать понять правительству Израиля, что есть изменения, которые они должны внести снова, чтобы уровень помощи, поступающей в Газу, снова поднялся».
Для того, чтобы Израиль мог продолжать претендовать на иностранное военное финансирование, уровень поставок помощи в Газу должен увеличиться как минимум до 350 грузовиков в день, Израиль должен ввести дополнительные гуманитарные паузы и обеспечить повышенную безопасность гуманитарных объектов, говорится в письме Остина и Блинкена. Они заявили, что у Израиля есть 30 дней на то, чтобы ответить на эти требования.
«Письмо не было угрозой. Письмо просто призвано подтвердить чувство срочности, которое мы испытываем, и серьезность, которой мы это чувствуем, в отношении необходимости увеличения, резкого увеличения гуманитарной помощи», – заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.