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США хотят принудить Израиль увеличить объем поступающей в Газу помощи

Ведомости

Израиль должен увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, в течение следующих 30 дней, иначе рискует потерять доступ к финансированию американского вооружения. Об этом предупредили своих израильских коллег Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, пишет Associated Press.

Письмо, в котором излагается политика США в отношении гуманитарной помощи и поставок оружия, было отправлено на фоне ухудшения условий в северной части Газы и израильского авиаудара по палаточному городку в центре Газы, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека.

Аналогичное письмо, которое Блинкен направил израильским чиновникам в апреле, привело к увеличению объема гуманитарной помощи, поступающей на палестинскую территорию. Но это не продлилось долго.

По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, фактически, она сократилась более чем на 50% по сравнению с тем, что было на пике. В этой связи Блинкен и Остин «посчитали уместным дать понять правительству Израиля, что есть изменения, которые они должны внести снова, чтобы уровень помощи, поступающей в Газу, снова поднялся».

Для того, чтобы Израиль мог продолжать претендовать на иностранное военное финансирование, уровень поставок помощи в Газу должен увеличиться как минимум до 350 грузовиков в день, Израиль должен ввести дополнительные гуманитарные паузы и обеспечить повышенную безопасность гуманитарных объектов, говорится в письме Остина и Блинкена. Они заявили, что у Израиля есть 30 дней на то, чтобы ответить на эти требования.

«Письмо не было угрозой. Письмо просто призвано подтвердить чувство срочности, которое мы испытываем, и серьезность, которой мы это чувствуем, в отношении необходимости увеличения, резкого увеличения гуманитарной помощи», – заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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