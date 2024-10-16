Кремль: Россия с уважением относится к позиции Казахстана по поводу БРИКС

«Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях. Вместе с тем, БРИКС не является объединением, которое пытается заместить ООН, а наоборот, это объединение, которое дополняет ООН и никоим образом не противоречит универсальному характеру ООН», – добавил Песков.