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Кремль: Россия с уважением относится к позиции Казахстана по поводу БРИКС

Ведомости

Россия с уважением относится к позиции Казахстана по вопросу вступления в БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга. Он назвал страну «другом, стратегическим партнером и союзником».

«Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях. Вместе с тем, БРИКС не является объединением, которое пытается заместить ООН, а наоборот, это объединение, которое дополняет ООН и никоим образом не противоречит универсальному характеру ООН», – добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия с нетерпением ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Казань и его участия в формате «БРИКС-плюс/аутрич». По словам Пескова, участие главы Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального и международного сотрудничества.

16 октября советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что страна воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Отвечая на вопрос, какой организации будет отдан приоритет дипломатией Казахстана, Уали уточнил, что президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации.

Казахстанский лидер планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате «БРИКС-плюс/аутрич». Формат «аутрич» предусматривает привлечение к мероприятиям внерегиональных государств, в том числе крупнейших стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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