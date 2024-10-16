Кремль: Россия с уважением относится к позиции Казахстана по поводу БРИКС
Россия с уважением относится к позиции Казахстана по вопросу вступления в БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга. Он назвал страну «другом, стратегическим партнером и союзником».
«Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях. Вместе с тем, БРИКС не является объединением, которое пытается заместить ООН, а наоборот, это объединение, которое дополняет ООН и никоим образом не противоречит универсальному характеру ООН», – добавил Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия с нетерпением ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Казань и его участия в формате «БРИКС-плюс/аутрич». По словам Пескова, участие главы Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального и международного сотрудничества.
16 октября советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что страна воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Отвечая на вопрос, какой организации будет отдан приоритет дипломатией Казахстана, Уали уточнил, что президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации.
Казахстанский лидер планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате «БРИКС-плюс/аутрич». Формат «аутрич» предусматривает привлечение к мероприятиям внерегиональных государств, в том числе крупнейших стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.