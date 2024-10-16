Казахстан не будет подавать заявку на вступление в БРИКС в обозримом будущем

«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», – сказал он.