Казахстан не будет подавать заявку на вступление в БРИКС в обозримом будущем

Казахстан не будет подавать заявку на вступление в БРИКС в обозримом будущемТокаев при этом будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани
Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем, сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, пишет TengriNews.
«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», – сказал он.
Уали отметил, что президенту республики Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС, поскольку страна «признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества».
Отвечая на вопрос, какой организации будет отдан приоритет дипломатией Казахстана, Уали уточнил, что президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой «можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка».
«По мнению президента, ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества», – добавил пресс-секретарь президента.
Токаев при этом будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Казахстанский лидер планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате «БРИКС-плюс/аутрич». Формат «аутрич» предусматривает привлечение к мероприятиям внерегиональных государств, в том числе крупнейших стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.