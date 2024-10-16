В Думу внесен проект о причислении ЦБ к федеральным органам власти
В Госдуме предложили причислить Центробанк к федеральным органам власти. С соответствующей инициативой выступили депутаты «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, законопроект опубликован в думской базе.
Как подчеркнули авторы в пояснительной записке, по своим функциям и «природе» Центробанк уже является федеральным органом власти, однако в Конституции и законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» это указывается не прямо, а в «косвенной форме».
«Это порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности «национализировать Банк России»), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающий как недопонимание, так и инсинуации», – сказано в пояснительной записке.
Также авторы отмечают, что отсутствие четкого отношения к федеральным органам власти порождает «безответственность» ЦБ, так как с юридической точки зрения банк якобы не отвечает за последствия своих действий для социально-экономического развития России.