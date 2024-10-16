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В Думу внесен проект о причислении ЦБ к федеральным органам власти

Ведомости

В Госдуме предложили причислить Центробанк к федеральным органам власти. С соответствующей инициативой выступили депутаты «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, законопроект опубликован в думской базе.

Как подчеркнули авторы в пояснительной записке, по своим функциям и «природе» Центробанк уже является федеральным органом власти, однако в Конституции и законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» это указывается не прямо, а в «косвенной форме».

«Это порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности «национализировать Банк России»), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающий как недопонимание, так и инсинуации», – сказано в пояснительной записке.

Также авторы отмечают, что отсутствие четкого отношения к федеральным органам власти порождает «безответственность» ЦБ, так как с юридической точки зрения банк якобы не отвечает за последствия своих действий для социально-экономического развития России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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