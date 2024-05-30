Что такое Центральный банк России

Что такое Центральный банк РоссииОн отвечает за эмиссию денег и эффективность всей финансовой системы страны
Центральный банк – это государственная организация, которая отвечает за эмиссию денег и стабильную работу банковского сектора. В отличие от многих других центробанков, Банк России является мегарегулятором и отвечает за эффективность и стабильность всей финансовой системы страны – помимо банков это страховщики, микрофинансовые организации, ломбарды, биржи, брокеры, управляющие компании и проч.
История появления ЦБ
Первые центробанки, сравнимые по функциям с нынешними, стали появляться в Европе в XV в., но были тогда не национальными, а муниципальными, например Банк святого Георгия из Генуэзской республики. Деятельность первых ЦБ была направлена на повышение эффективности международной торговли и защиту денежно-кредитной стабильности. Первый национальный ЦБ – Банк Швеции, который появился в 1668 г. В число старейших центробанков входят также Банки Англии (1694 г.), Испании (1782 г.) и Франции (1800 г.).
Широкое распространение центробанков – явление сравнительно недавнее: еще в начале XX в. примерно две трети суверенных государств не имели центрального банка. Массово ЦБ стали появляться в период между Первой и Второй мировыми войнами и по окончании последней. Тогда центробанки зачастую создавались с целью привлечения иностранного капитала, поскольку банкиры предпочитали кредитовать страны с центральным банком, работающим по золотому стандарту.
История Банка России началась в 1860 г., когда император Александр II подписал указ об образовании Государственного банка. Первые годы Госбанк занимался в основном краткосрочным коммерческим кредитованием, но со временем его функции расширялись.
Структура Центрального банка России
Коллегиальным органом управления Банком России в его современном виде является совет директоров, в который входят председатель и еще 14 сотрудников ЦБ. Членов совета директоров назначает Госдума по представлению председателя Центробанка, согласованному с президентом России. Срок их полномочий – пять лет.
Председателем ЦБ с 2013 г. является Эльвира Набиуллина. В текущий состав совета директоров входят ее первые заместители Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, заместители Филипп Габуния, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин и Ольга Полякова, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и Волго-Вятского главного управления Лариса Павлова, а также советник Набиуллиной Алексей Симановский.
Помимо совета директоров в ЦБ есть Национальный финансовый совет (НФС), в компетенцию которого входит рассмотрение годового отчета, проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) и др. В него входят 12 человек: председатель ЦБ, еще двое направляются Советом Федерации, трое – Госдумой, столько же – президентом и еще трое – правительством.
Кроме центрального аппарата у ЦБ есть территориальные учреждения: управление по Центральному федеральному округу с отделениями в Белгороде, Воронеже и др., Волго-Вятское управление (Киров, Саратов и др.), Дальневосточное (Анадырь, Магадан и др.), Уральское (Курган, Тюмень и др.), Северо-Западное (Архангельск, Мурманск и др.), Сибирское (Барнаул, Красноярск и др.) и Южное (Астрахань, Ростов-на-Дону и др.).
Статус Центрального банка
Статья 75 Конституции России устанавливает особый конституционно-правовой статус Центрального банка и определяет его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1), а в качестве основной функции – защиту и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также отдельным федеральным законом № 86 «О Центральном банке Российской Федерации» и др.
Особенность правового статуса российского ЦБ (и мировых тоже) является его независимость, которая проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом выпуска денег и организации денежного обращения.
ЦБ не является органом государственной власти, но полномочия регулятора по своей правовой природе относятся к ее функциям, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения.
Свои функции и полномочия Банк России осуществляет независимо от федеральных или региональных органов власти. Независимость статуса Банка России отражена в ст. 75 Конституции, а также в ст. 1 и 2 закона о Центральном банке.
Банк России подотчетен Государственной думе, которая назначает на должность и освобождает от должности председателя (по представлению президента) и членов совета директоров (по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом). Также Госдума направляет и отзывает своих представителей в НФС в рамках своей квоты, а также рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики и годовой отчет Банка России и принимает по ним решения.
Функции и задачи ЦБ
Помимо защиты и обеспечения устойчивости рубля, Банк России выполняет следующие функции:
– во взаимодействии с правительством разрабатывает и проводит единую государственную ДКП, политику развития и обеспечения стабильности функционирования отечественного финансового рынка и др.;
– осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение;
– устанавливает правила осуществления расчетов и проведения банковских операций;
– принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает им лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;
– осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, операторов по приему платежей;
– осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпусков и др.
На чем зарабатывает Центробанк
Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом у ЦБ есть имущественная и финансовая самостоятельность.
Зарабатывание денег не является задачей ЦБ, но тем не менее он получает доход от кредитования банков, участия в капиталах кредитных и других организаций, сделок с валютой и продажи монет из драгоценных металлов.
Банк России раз в год раскрывает финансовую отчетность, которая включает годовой баланс, отчет о финансовых результатах, о полученной прибыли и убытках, о формировании и использовании резервов и фондов и т. д. По итогам 2023 г. российский ЦБ показал прибыль 140,4 млрд руб. против рекордного убытка 721,7 млрд руб. годом ранее.