Что такое Центральный банк России

Первые центробанки, сравнимые по функциям с нынешними, стали появляться в Европе в XV в., но были тогда не национальными, а муниципальными, например Банк святого Георгия из Генуэзской республики. Деятельность первых ЦБ была направлена на повышение эффективности международной торговли и защиту денежно-кредитной стабильности. Первый национальный ЦБ – Банк Швеции, который появился в 1668 г. В число старейших центробанков входят также Банки Англии (1694 г.), Испании (1782 г.) и Франции (1800 г.).