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Румыния одобрила финансирование подготовки украинских пилотов F-16

Ведомости

Румынское правительство одобрило финансирование подготовки украинских пилотов истребителей F-16, сообщает Agerpres со ссылкой на представителя правительства по печати Михая Константина.

Согласно сообщению, подготовка будет проходить на 86-й авиабазе в городе Фетешть. По словам представителя, в обосновании проекта постановления правительства указывалось, что для выделения средств из бюджета минобороны необходимо одобрение срочным постановлением правительства национальных норм, которые бы обязывали румынскую сторону предоставить площадку для обучения пилотов.

В срочном постановлении указывается, что эта мера призвана подать сигнал о сплоченности в ЕС, НАТО и партнеров, а также послужит инвестицией в безопасность самой Румынии, так как боевые действия проходят «вблизи границ республики».

12 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром сообщил, что украинские пилоты F-16 проходят обучение в Румынии. На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. 1 августа 2024 г. Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16, другая часть партии должна быть доставлена из Дании. Собеседники Bloomberg не смогли назвать конкретное число самолетов, но отметили, что речь идет о небольшом количестве переданных истребителей.

Ожидается, что в 2025 г. Киев получит еще около 20 самолетов. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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