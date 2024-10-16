Румыния одобрила финансирование подготовки украинских пилотов F-16
Румынское правительство одобрило финансирование подготовки украинских пилотов истребителей F-16, сообщает Agerpres со ссылкой на представителя правительства по печати Михая Константина.
Согласно сообщению, подготовка будет проходить на 86-й авиабазе в городе Фетешть. По словам представителя, в обосновании проекта постановления правительства указывалось, что для выделения средств из бюджета минобороны необходимо одобрение срочным постановлением правительства национальных норм, которые бы обязывали румынскую сторону предоставить площадку для обучения пилотов.
В срочном постановлении указывается, что эта мера призвана подать сигнал о сплоченности в ЕС, НАТО и партнеров, а также послужит инвестицией в безопасность самой Румынии, так как боевые действия проходят «вблизи границ республики».
12 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром сообщил, что украинские пилоты F-16 проходят обучение в Румынии. На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. 1 августа 2024 г. Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16, другая часть партии должна быть доставлена из Дании. Собеседники Bloomberg не смогли назвать конкретное число самолетов, но отметили, что речь идет о небольшом количестве переданных истребителей.
Ожидается, что в 2025 г. Киев получит еще около 20 самолетов. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.