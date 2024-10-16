Румыния одобрила финансирование подготовки украинских пилотов F-16

12 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром сообщил, что украинские пилоты F-16 проходят обучение в Румынии. На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. 1 августа 2024 г. Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16, другая часть партии должна быть доставлена из Дании. Собеседники Bloomberg не смогли назвать конкретное число самолетов, но отметили, что речь идет о небольшом количестве переданных истребителей.