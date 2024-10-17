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Швеция выделила Украине более $30 млн на восстановление энергетики

Ведомости

Власти Швеции выделили 320 млн крон ($30,41 млн) на восстановление энергетического сектора Украины, сообщает правительственная канцелярия.

Помощь выделена в рамках объединенного скандинавско-балтийского пакета в преддверии зимы.

«Этот пакет помощи важен для поддержки украинского энергетического сектора и помогает обеспечивать жизнеспособность украинского общества и поддерживать тепло в украинских домах», – приводится в сообщении комментарий министра сотрудничества и внешней торговли Беньямина Дусы (цитата по ТАСС).

В мае министерство энергетики Украины заявило, что Швеция предоставит Киеву около 42,5 млн евро на восстановление энергетики. Сообщалось также, что кроме этой суммы на поддержку энергетики пойдут почти 12,7 млн евро через программу развития ООН на Украине. Ожидалось, что средства направят на поставку энергооборудования и восстановление инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях.

В конце сентября пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что Германия направит на восстановление энергетической инфраструктуры Украины дополнительные 170 млн евро. Хебештрайт говорил, что партнеры по G7 подтвердили свое обязательство предоставить Киеву дополнительные средства на общую сумму около $50 млрд (45 млрд евро) до конца 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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