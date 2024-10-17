Швеция выделила Украине более $30 млн на восстановление энергетики
Власти Швеции выделили 320 млн крон ($30,41 млн) на восстановление энергетического сектора Украины, сообщает правительственная канцелярия.
Помощь выделена в рамках объединенного скандинавско-балтийского пакета в преддверии зимы.
«Этот пакет помощи важен для поддержки украинского энергетического сектора и помогает обеспечивать жизнеспособность украинского общества и поддерживать тепло в украинских домах», – приводится в сообщении комментарий министра сотрудничества и внешней торговли Беньямина Дусы (цитата по ТАСС).
В мае министерство энергетики Украины заявило, что Швеция предоставит Киеву около 42,5 млн евро на восстановление энергетики. Сообщалось также, что кроме этой суммы на поддержку энергетики пойдут почти 12,7 млн евро через программу развития ООН на Украине. Ожидалось, что средства направят на поставку энергооборудования и восстановление инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях.
В конце сентября пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что Германия направит на восстановление энергетической инфраструктуры Украины дополнительные 170 млн евро. Хебештрайт говорил, что партнеры по G7 подтвердили свое обязательство предоставить Киеву дополнительные средства на общую сумму около $50 млрд (45 млрд евро) до конца 2024 г.