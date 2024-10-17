Швеция выделила Украине более $30 млн на восстановление энергетики

В мае министерство энергетики Украины заявило, что Швеция предоставит Киеву около 42,5 млн евро на восстановление энергетики. Сообщалось также, что кроме этой суммы на поддержку энергетики пойдут почти 12,7 млн евро через программу развития ООН на Украине. Ожидалось, что средства направят на поставку энергооборудования и восстановление инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях.