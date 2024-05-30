Швеция предоставит Украине более 42 млн евро на восстановление энергетики

28 мая стало известно, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции (ТЭС), все сооружения либо разрушены полностью, либо повреждены. Тогда советник премьер-министра страны Юрий Бойко сообщил, что обычно ТЭС вырабатывают около 30% электроэнергии, но на данный момент их доля едва достигает 5%.