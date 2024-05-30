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Швеция предоставит Украине более 42 млн евро на восстановление энергетики

Ведомости

Швеция предоставит Украине более 42 млн евро на восстановление энергетики. Об этом сообщается в Telegram-канале минэнерго Украины.

«Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи нуждам украинской энергетики. В рамках этой помощи около 42,5 млн евро партнеры направят в фонд поддержки энергетики Украины», – говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что, кроме данной суммы, на поддержку энергетики пойдут почти 12,7 млн евро через программу развития ООН на Украине. Предполагается что средства будут направлены на поставку энергооборудования и восстановление инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях.

28 мая стало известно, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции (ТЭС), все сооружения либо разрушены полностью, либо повреждены. Тогда советник премьер-министра страны Юрий Бойко сообщил, что обычно ТЭС вырабатывают около 30% электроэнергии, но на данный момент их доля едва достигает 5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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