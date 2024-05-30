Швеция предоставит Украине более 42 млн евро на восстановление энергетики
Швеция предоставит Украине более 42 млн евро на восстановление энергетики. Об этом сообщается в Telegram-канале минэнерго Украины.
«Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи нуждам украинской энергетики. В рамках этой помощи около 42,5 млн евро партнеры направят в фонд поддержки энергетики Украины», – говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что, кроме данной суммы, на поддержку энергетики пойдут почти 12,7 млн евро через программу развития ООН на Украине. Предполагается что средства будут направлены на поставку энергооборудования и восстановление инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях.
28 мая стало известно, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции (ТЭС), все сооружения либо разрушены полностью, либо повреждены. Тогда советник премьер-министра страны Юрий Бойко сообщил, что обычно ТЭС вырабатывают около 30% электроэнергии, но на данный момент их доля едва достигает 5%.