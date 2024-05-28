На Украине заявили о повреждении всех теплоэлектростанций страны
На Украине не осталось ни одной уцелевшей теплоэлектростанции (ТЭС), сооружения или повреждены, или уничтожены полностью. Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» сообщил советник премьер-министра страны Юрий Бойко.
«По данным министерства энергетики, <…> уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. <…> В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена», – рассказал Бойко.
Он добавил, что традиционно ТЭС вырабатывают около 30% электроэнергии, но сейчас их доля едва достигает 5%.
По словам Бойко, пострадала и система гидроэнергетики: две электростанции полностью не работают. Все это приводит к значительному дефициту мощностей. На данный момент энергосистема поддерживается за счет атомных и солнечных станций, частично работают гидроэлектростанции, также Украина импортирует энергию из соседних стран, пояснил Бойко.
20 мая бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка» также сообщил, что Украина потеряла до 90% мощностей тепловых электростанций в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, в стране работает лишь десятая часть станций: из 8000 МВт электроэнергии работает только 800.
Минобороны РФ регулярно сообщает об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации, подчеркивая при этом, что ВС РФ атакуют исключительно военные и энергетические объекты.