Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

На Украине заявили о повреждении всех теплоэлектростанций страны

Ведомости

На Украине не осталось ни одной уцелевшей теплоэлектростанции (ТЭС), сооружения или повреждены, или уничтожены полностью. Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» сообщил советник премьер-министра страны Юрий Бойко.

«По данным министерства энергетики, <…> уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. <…> В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена», – рассказал Бойко.

Он добавил, что традиционно ТЭС вырабатывают около 30% электроэнергии, но сейчас их доля едва достигает 5%.

По словам Бойко, пострадала и система гидроэнергетики: две электростанции полностью не работают. Все это приводит к значительному дефициту мощностей. На данный момент энергосистема поддерживается за счет атомных и солнечных станций, частично работают гидроэлектростанции, также Украина импортирует энергию из соседних стран, пояснил Бойко.

20 мая бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка» также сообщил, что Украина потеряла до 90% мощностей тепловых электростанций в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, в стране работает лишь десятая часть станций: из 8000 МВт электроэнергии работает только 800.

Минобороны РФ регулярно сообщает об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации, подчеркивая при этом, что ВС РФ атакуют исключительно военные и энергетические объекты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных