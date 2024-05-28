На Украине заявили о повреждении всех теплоэлектростанций страны

«По данным министерства энергетики, <…> уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. <…> В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена», – рассказал Бойко.