Reuters: Байден предлагает «кнут и пряник» Израилю из-за окончания своего срока

15 октября госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин предупредили Израиль о том, что, если в течение 30 дней не будет разрешен «тяжелый гуманитарный кризис» в секторе Газа, США будут вынуждены сократить поставки вооружений. В письме Блинкена и Остина министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегических дел Рону Дермеру подчеркивается, что законодательство США требует от стран, получающих американское оружие, содействовать гуманитарной помощи, поддерживаемой США. Штаты призвали Израиль пропускать в Газу не менее 350 грузовиков с гумпомощью ежедневно, усилить безопасность пунктов оказания помощи и передвижения гуманитарных работников и положить конец изоляции северной части Газы.