Reuters: Байден предлагает «кнут и пряник» Израилю из-за окончания своего срока
В последние месяцы своего пребывания на посту президента США Джо Байден сигнализирует о новой готовности использовать военную помощь Израилю, одновременно предупредив о необходимости принять шаги на пути к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
16 октября администрация президента США сообщила, что направит в Израиль ограниченный контингент американских военных вместе с передовой американской противоракетной системой. Белый дом также направил Израилю письмо с предупреждением, что в следующем месяце он должен предпринять шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, иначе столкнется с потенциальными ограничениями на военную помощь.
По информации источников агентства, несмотря на «противоположность» шагов со стороны Вашингтона, подобные действия могут предупреждать об усилении роли США в конфликте, несмотря на предстоящий уход Байдена с поста президента.
15 октября госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин предупредили Израиль о том, что, если в течение 30 дней не будет разрешен «тяжелый гуманитарный кризис» в секторе Газа, США будут вынуждены сократить поставки вооружений. В письме Блинкена и Остина министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегических дел Рону Дермеру подчеркивается, что законодательство США требует от стран, получающих американское оружие, содействовать гуманитарной помощи, поддерживаемой США. Штаты призвали Израиль пропускать в Газу не менее 350 грузовиков с гумпомощью ежедневно, усилить безопасность пунктов оказания помощи и передвижения гуманитарных работников и положить конец изоляции северной части Газы.