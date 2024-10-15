США: Израиль должен увеличить помощь Газе для получения американского оружия
Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин предупредили Израиль о том, что, если в течение 30 дней не будет разрешен «тяжелый гуманитарный кризис» в секторе Газа, США будут вынуждены сократить поставки вооружений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на совместное письмо Блинкена и Остина от 13 октября, адресованное министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегических дел Рону Дермеру.
В письме подчеркивается, что закон США требует от стран, получающих американское оружие, содействовать гуманитарной помощи, поддерживаемой США. Штаты призвали Израиль пропускать в Газу не менее 350 грузовиков с гумпомощью ежедневно, усилить безопасность пунктов оказания помощи и передвижения гуманитарных работников и положить конец изоляции северной части Газы.
Объем помощи, поступающей в Газу, сократился более чем на 50% с апреля, говорится в письме. В сочетании с грабежами и общим беззаконием в Газе действия Израиля «способствуют ускоренному ухудшению ситуации» там, написали Блинкен и Остин.
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подтвердил существование сообщения, пишет The Times of Israel.
«Письмо было частной перепиской, которую США не планировали предавать огласке», – заявил он.
14 августа США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на $20 млрд, включая самолеты F-15 и оборудование на $19 млрд, танковые патроны на сумму $774 млн, минометные патроны стоимостью свыше $60 млн и армейские транспортные средства на сумму $583 млн.
США являются крупным поставщиком оружия в Израиль с 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» напала на еврейское государство.