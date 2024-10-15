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США: Израиль должен увеличить помощь Газе для получения американского оружия

Ведомости

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин предупредили Израиль о том, что, если в течение 30 дней не будет разрешен «тяжелый гуманитарный кризис» в секторе Газа, США будут вынуждены сократить поставки вооружений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на совместное письмо Блинкена и Остина от 13 октября, адресованное министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегических дел Рону Дермеру.

В письме подчеркивается, что закон США требует от стран, получающих американское оружие, содействовать гуманитарной помощи, поддерживаемой США. Штаты призвали Израиль пропускать в Газу не менее 350 грузовиков с гумпомощью ежедневно, усилить безопасность пунктов оказания помощи и передвижения гуманитарных работников и положить конец изоляции северной части Газы.

Объем помощи, поступающей в Газу, сократился более чем на 50% с апреля, говорится в письме. В сочетании с грабежами и общим беззаконием в Газе действия Израиля «способствуют ускоренному ухудшению ситуации» там, написали Блинкен и Остин.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подтвердил существование сообщения, пишет The Times of Israel.

«Письмо было частной перепиской, которую США не планировали предавать огласке», – заявил он.

14 августа США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на $20 млрд, включая самолеты F-15 и оборудование на $19 млрд, танковые патроны на сумму $774 млн, минометные патроны стоимостью свыше $60 млн и армейские транспортные средства на сумму $583 млн. 

США являются крупным поставщиком оружия в Израиль с 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» напала на еврейское государство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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