США: Израиль должен увеличить помощь Газе для получения американского оружия

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин предупредили Израиль о том, что, если в течение 30 дней не будет разрешен «тяжелый гуманитарный кризис» в секторе Газа, США будут вынуждены сократить поставки вооружений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на совместное письмо Блинкена и Остина от 13 октября, адресованное министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегических дел Рону Дермеру.