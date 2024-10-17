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СМИ: Зеленский призвал союзников готовить бригады на замену ВСУ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-союзницы готовить бригады, которые заменят военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает издание «Страна.ua».

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», – сказал Зеленский.

В феврале 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон впервые публично допустил отправку войск стран НАТО на Украину. Его партнеры по блоку публично опровергли такие планы. В частности, действующий тогда генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также говорил, что НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на поле боя.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявляла, что военнослужащие стран НАТО уже давно находятся на Украине и помогают ВСУ использовать западные системы вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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