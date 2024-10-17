СМИ: Зеленский призвал союзников готовить бригады на замену ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-союзницы готовить бригады, которые заменят военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает издание «Страна.ua».
«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», – сказал Зеленский.
В феврале 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон впервые публично допустил отправку войск стран НАТО на Украину. Его партнеры по блоку публично опровергли такие планы. В частности, действующий тогда генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также говорил, что НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на поле боя.
Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявляла, что военнослужащие стран НАТО уже давно находятся на Украине и помогают ВСУ использовать западные системы вооружения.