Си Цзиньпин на саммите БРИКС обсудит с лидерами стран международную ситуацию
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудит с лидерами БРИКС на саммите объединения в Казани международную ситуацию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.
«Си Цзиньпин проведет глубокий обмен мнениями с лидерами стран по текущей международной ситуации, практическому сотрудничеству БРИКС, развитию механизмов БРИКС и важным вопросам, представляющим общий интерес», – уточнила Мао (цитата по ТАСС).
По ее словам, Китай готов работать со всеми сторонами для содействия стабильности и развития сотрудничества БРИКС.
18 октября участие Си в саммите БРИКС подтвердил МИД Китая. «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Си Цзиньпин отправится в Казань для участия в 16-й встрече лидеров стран БРИКС, которая пройдет с 22 по 24 октября», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.
В саммите БРИКС в Казани примут участие представители 32 стран. Причем 24 страны, приглашенные на саммит, будут представлены лидерами государств.