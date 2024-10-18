Президент ОАЭ приедет в Россию 21 октября

Саммит БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения сообщили уже 34 государства.