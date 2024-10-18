Президент ОАЭ приедет в Россию 21 октября
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибудет в Россию с официальным визитом 21 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе визита состоятся переговоры президента ОАЭ и российского лидера Владимира Путина. Стороны обсудят состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества стран и актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения сообщили уже 34 государства.
В саммите БРИКС в Казани примут участие представители 32 стран. Причем 24 страны, приглашенные на саммит, будут представлены лидерами государств.