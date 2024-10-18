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В Госдуму внесен проект постановления об ограничении выезда депутатов из России

Ведомости

В Государственную думу внесен проект постановления о порядке ограничения права на выезд из России депутатов, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. Документ опубликован в думской базе.

Инициатором проекта выступает комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Согласно документу, заключение об осведомленности будет предоставлять аппарат Госдумы. Председатель нижней палаты парламента, рассмотрев заключения, может принять решение об ограничении права на выезд осведомленного депутата из страны на конкретный срок. Депутат будет уведомлен о решении в течение трех рабочих дней, в течение пяти рабочих дней он должен явиться и передать в аппарат свой загранпаспорт, который будет храниться там до истечения назначенного срока либо до срока окончания действия загранпаспорта. В противном случае еще через пять дней паспорт станет недействительным.

При прекращении депутатских полномочий документ передадут в государственный орган, выдавший паспорт, до окончания срока действия ограничения на выезд.

Председатель Госдумы также может разрешить краткосрочный выезд за рубеж.

5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать порядок выезда членов нижней и верхней палат парламента за границу даже после прекращения их полномочий. С таким предложением выступил член комитета Бийсултан Хамзаев. Он уточнил тогда, что речь идет про 2–3 года после сложения мандата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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