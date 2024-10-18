В Госдуму внесен проект постановления об ограничении выезда депутатов из России

Инициатором проекта выступает комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Согласно документу, заключение об осведомленности будет предоставлять аппарат Госдумы. Председатель нижней палаты парламента, рассмотрев заключения, может принять решение об ограничении права на выезд осведомленного депутата из страны на конкретный срок. Депутат будет уведомлен о решении в течение трех рабочих дней, в течение пяти рабочих дней он должен явиться и передать в аппарат свой загранпаспорт, который будет храниться там до истечения назначенного срока либо до срока окончания действия загранпаспорта. В противном случае еще через пять дней паспорт станет недействительным.