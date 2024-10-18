В Госдуму внесен проект постановления об ограничении выезда депутатов из России
В Государственную думу внесен проект постановления о порядке ограничения права на выезд из России депутатов, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. Документ опубликован в думской базе.
Инициатором проекта выступает комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Согласно документу, заключение об осведомленности будет предоставлять аппарат Госдумы. Председатель нижней палаты парламента, рассмотрев заключения, может принять решение об ограничении права на выезд осведомленного депутата из страны на конкретный срок. Депутат будет уведомлен о решении в течение трех рабочих дней, в течение пяти рабочих дней он должен явиться и передать в аппарат свой загранпаспорт, который будет храниться там до истечения назначенного срока либо до срока окончания действия загранпаспорта. В противном случае еще через пять дней паспорт станет недействительным.
При прекращении депутатских полномочий документ передадут в государственный орган, выдавший паспорт, до окончания срока действия ограничения на выезд.
Председатель Госдумы также может разрешить краткосрочный выезд за рубеж.
5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать порядок выезда членов нижней и верхней палат парламента за границу даже после прекращения их полномочий. С таким предложением выступил член комитета Бийсултан Хамзаев. Он уточнил тогда, что речь идет про 2–3 года после сложения мандата.