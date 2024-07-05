Депутатам могут запретить выезд за границу даже после сложения полномочий

Депутатам могут запретить выезд за границу даже после сложения полномочийПоручение проработать такую норму дал спикер Госдумы Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать порядок выезда членов нижней и верхней палат парламента за границу даже после прекращения их полномочий. С таким предложением выступил член комитета Бийсултан Хамзаев. Он уточнил, что речь идет про 2–3 года после сложения мандата.
«Хорошее предложение, – согласился Володин. – На самом деле оно действует в отношении государственных служащих: если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска – пять лет вводятся ограничения», – напомнил он. Володин также добавил, что если такое решение будет принято, то «у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка».
Сегодня же в первом чтении были единогласно приняты изменения в закон о статусе сенатора и статусе депутата Госдумы: теперь парламентарии обязаны согласовывать свой выезд за границу, если это не рабочая поездка, иначе их полномочия могут быть завершены досрочно. Он был принят довольно оперативно: 25 июня его только внесли в Госдуму члены «Единой России» – сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Василий Пискарев, Виктор Пинский.
Володин также поручил проработать вопрос о законодательном запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов. По его словам, после принятия этой нормы снизится количество желающих отдохнуть за счет государства и своих избирателей. «Кто-то выводы сделает, мы тем более принимаем это решение в преддверии отпусков. Это фактор, который надо учитывать», – сказал он.
«Сейчас закон о статусе депутатов регламентирует запреты только в отношении действующих депутатов. Человек, утративший статус, освобождается от всех запретов, которые продиктованы его мандатом», – сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев. Он также напомнил о том, что отчитываться о своих доходах бывшие депутаты должны только в течение полугода после сложения полномочий.
Как ограничивали выезды парламентариев
В 2023 г. были приняты поправки к законам о «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», по которому спикеры Совета Федерации и Госдумы смогут принимать решения об ограничении на выезд из России парламентариев, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.
20 мая президент Владимир Путин утвердил порядок, по которому допущенные к гостайне депутаты и сенаторы должны уведомлять Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки о намерении выехать из страны. Согласно указу, предупреждать о таких планах необходимо за 30 дней до даты выезда.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов пояснил, что введение регламента на выезд за границу для бывших сенаторов и депутатов вполне реализуемо. «Поскольку закон по общему правилу не имеет обратной силы, то гипотетически такие ограничения могут быть распространены на всех депутатов, которые станут бывшими уже после вступления в законную силу соответствующих изменений», – добавил он.
Юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева отмечает, что если законопроект о запрете владения зарубежной недвижимостью не будет предусматривать положения об обратной силе, т. е. он не коснется депутатов, уже имеющих жилплощадь за рубежом, ограничение будет применяться с момента вступления закона в силу. Юрист Гарегин Митин отмечает, что для бывших парламентариев нет запретов и ограничений, поскольку эти лица уже утратили особый статус. Поэтому он не видит политико-правовой целесообразности в ограничении их права на выезд.
«Спикер Володин действует во исполнение майского указа президента, который касается выезда из России лиц, допущенных к гостайне, в частности сенаторов и депутатов», – считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Он назвал нынешние действия юридико-техническими, поскольку сущностные и чувствительные изменения законодательного поля провел президент Владимир Путин указом от 20 мая.
По словам управляющего партнера адвокатского бюро Asterisk Владимира Хантимирова, осуществить запрет на выезд для сенаторов и депутатов даже после прекращения их полномочий возможно по аналогии с некоторыми сотрудниками правоохранительных органов и людьми с доступом к гостайне. «По общим правилам, если лицо баллотировалось в депутаты Госдумы либо в сенат и этих ограничений ранее не было, то при их появлении люди должны иметь возможность уйти от этих неблагоприятных последствий. Хотя на практике такой механизм может быть и не прописан», – объяснил он.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман