Депутатам могут запретить выезд за границу даже после сложения полномочий

По словам управляющего партнера адвокатского бюро Asterisk Владимира Хантимирова, осуществить запрет на выезд для сенаторов и депутатов даже после прекращения их полномочий возможно по аналогии с некоторыми сотрудниками правоохранительных органов и людьми с доступом к гостайне. «По общим правилам, если лицо баллотировалось в депутаты Госдумы либо в сенат и этих ограничений ранее не было, то при их появлении люди должны иметь возможность уйти от этих неблагоприятных последствий. Хотя на практике такой механизм может быть и не прописан», – объяснил он.