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Депутатам могут запретить выезд за границу даже после сложения полномочий

Поручение проработать такую норму дал спикер Госдумы Вячеслав Володин
Софья Белова
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным, если депутаты и сенаторы будут поражены в праве на выезд еще 2–3 года после сдачи мандата/ Максим Стулов / Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать порядок выезда членов нижней и верхней палат парламента за границу даже после прекращения их полномочий. С таким предложением выступил член комитета Бийсултан Хамзаев. Он уточнил, что речь идет про 2–3 года после сложения мандата.

«Хорошее предложение, – согласился Володин. – На самом деле оно действует в отношении государственных служащих: если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска – пять лет вводятся ограничения», – напомнил он. Володин также добавил, что если такое решение будет принято, то «у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка».

Сегодня же в первом чтении были единогласно приняты изменения в закон о статусе сенатора и статусе депутата Госдумы: теперь парламентарии обязаны согласовывать свой выезд за границу, если это не рабочая поездка, иначе их полномочия могут быть завершены досрочно. Он был принят довольно оперативно: 25 июня его только внесли в Госдуму члены «Единой России» – сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Василий Пискарев, Виктор Пинский.

Володин также поручил проработать вопрос о законодательном запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов. По его словам, после принятия этой нормы снизится количество желающих отдохнуть за счет государства и своих избирателей. «Кто-то выводы сделает, мы тем более принимаем это решение в преддверии отпусков. Это фактор, который надо учитывать», – сказал он.

«Сейчас закон о статусе депутатов регламентирует запреты только в отношении действующих депутатов. Человек, утративший статус, освобождается от всех запретов, которые продиктованы его мандатом», – сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев. Он также напомнил о том, что отчитываться о своих доходах бывшие депутаты должны только в течение полугода после сложения полномочий.

Как ограничивали выезды парламентариев

В 2023 г. были приняты поправки к законам о «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», по которому спикеры Совета Федерации и Госдумы смогут принимать решения об ограничении на выезд из России парламентариев, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.
20 мая президент Владимир Путин утвердил порядок, по которому допущенные к гостайне депутаты и сенаторы должны уведомлять Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки о намерении выехать из страны. Согласно указу, предупреждать о таких планах необходимо за 30 дней до даты выезда.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов пояснил, что введение регламента на выезд за границу для бывших сенаторов и депутатов вполне реализуемо. «Поскольку закон по общему правилу не имеет обратной силы, то гипотетически такие ограничения могут быть распространены на всех депутатов, которые станут бывшими уже после вступления в законную силу соответствующих изменений», – добавил он.

Юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева отмечает, что если законопроект о запрете владения зарубежной недвижимостью не будет предусматривать положения об обратной силе, т. е. он не коснется депутатов, уже имеющих жилплощадь за рубежом, ограничение будет применяться с момента вступления закона в силу. Юрист Гарегин Митин отмечает, что для бывших парламентариев нет запретов и ограничений, поскольку эти лица уже утратили особый статус. Поэтому он не видит политико-правовой целесообразности в ограничении их права на выезд.

«Спикер Володин действует во исполнение майского указа президента, который касается выезда из России лиц, допущенных к гостайне, в частности сенаторов и депутатов», – считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Он назвал нынешние действия юридико-техническими, поскольку сущностные и чувствительные изменения законодательного поля провел президент Владимир Путин указом от 20 мая.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро Asterisk Владимира Хантимирова, осуществить запрет на выезд для сенаторов и депутатов даже после прекращения их полномочий возможно по аналогии с некоторыми сотрудниками правоохранительных органов и людьми с доступом к гостайне. «По общим правилам, если лицо баллотировалось в депутаты Госдумы либо в сенат и этих ограничений ранее не было, то при их появлении люди должны иметь возможность уйти от этих неблагоприятных последствий. Хотя на практике такой механизм может быть и не прописан», – объяснил он.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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