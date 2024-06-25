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Депутатов и сенаторов будут лишать статуса за несогласованный выезд за границу

Их поездки должны будут в обязательном порядке одобрять руководство Госдумы и Совета Федерации
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Депутатов Госдумы и сенаторов смогут лишать статуса, если они выедут за границу без согласования с руководством палат парламента. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников в Госдуме. По словам одного из источников, такие поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы прорабатываются по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. «Планируется ввести запрет на выезд депутатам и сенаторам без согласования. Игнорирование будет является основанием для лишения мандата», – говорит собеседник. Второй собеседник также подтверждает, что такой законопроект есть в проработке.

Сейчас депутаты Госдумы согласно внутренним распоряжениям должны информировать руководство о выезде за границу. Зарубежные же командировки согласовываются на совете Думы в присутствии руководства нижней палаты.

В июле 2023 г. были приняты поправки в закон о гостайне, согласно которым решение об ограничении права на выезд из России осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторов и депутатов Госдумы принимается соответственно председателем Совета Федерации и председателем Госдумы. Аналогичная норма действует и в отношении депутатов законодательных собраний. Там же говорилось, что выезд таких сенаторов и депутатов «осуществляется с предварительным уведомлением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней разведки».

Основания для прекращения полномочий сенаторов и депутатов прописаны в ст. 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы. Досрочно полномочия могут быть прекращены по заявлению сенаторов и депутатов, в случае избрания их на другие выборные должности или назначение на госдолжности, а также смерти. Кроме того основанием для лишения статуса являются участие в коммерческой деятельности, вхождение в органы управления иностранных некоммерческих организаций, открытие счетов в банках за границей, приобретение статуса иноагента, непредоставление сведений о доходах, прекращения гражданства России, вступление в силу обвинительного приговора суда. Также полномочия могут быть прекращены по инициативе фракции в случае неисполнения депутатом в течение 30 дней и более полномочий и т.д.

Основаниями лишения мандата были, в основном, коммерческая деятельность в период осуществления депутатских полномочий, затем к этому добавили прогулы заседаний и комитетов, говорит юрист Олег Захаров. «Расширение перечня этих оснований в части нарушения запрета на выезд заграницу выглядит логичным, поскольку уже есть основания, связанные со статусом иноагента и наличием зарубежных активов», – полагает он. Захаров напоминает, что уже были случаи выезда за рубеж и активной антироссийской риторики бывших депутатов Госдумы: «И на случай, если на такой шаг решится действующий депутат, логично предусмотреть в законе такое основание, чтобы сразу лишить его статуса. А не давать ему бравировать депутатской корочкой в недружественных западных СМИ, давая им антироссийские комментарии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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