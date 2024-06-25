Депутатов и сенаторов будут лишать статуса за несогласованный выезд за границу

Основания для прекращения полномочий сенаторов и депутатов прописаны в ст. 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы. Досрочно полномочия могут быть прекращены по заявлению сенаторов и депутатов, в случае избрания их на другие выборные должности или назначение на госдолжности, а также смерти. Кроме того основанием для лишения статуса являются участие в коммерческой деятельности, вхождение в органы управления иностранных некоммерческих организаций, открытие счетов в банках за границей, приобретение статуса иноагента, непредоставление сведений о доходах, прекращения гражданства России, вступление в силу обвинительного приговора суда. Также полномочия могут быть прекращены по инициативе фракции в случае неисполнения депутатом в течение 30 дней и более полномочий и т.д.