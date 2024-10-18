Путин не поедет на саммит G-20 в Бразилию

«Но мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Луисом Инасиу] Лулой [да Силвой] прекрасные дружеские отношения. Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? <…> Даже если исключить МУС (Международный уголовный суд), разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», – сказал он.