Путин не поедет на саммит G-20 в Бразилию
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит стран «Большой двадцатки» (G-20) в Бразилии, чтобы не срывать его. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.
Путин напомнил, что в России «непростая ситуация, и украинский кризис еще не закончился».
«Но мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Луисом Инасиу] Лулой [да Силвой] прекрасные дружеские отношения. Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? <…> Даже если исключить МУС (Международный уголовный суд), разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», – сказал он.
Президент добавил, что Москва найдет, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.
Бразилия является одной из стран-участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.
На встрече с главами ведущих СМИ стран БРИКС Путин также заявил, что МУС не имеет универсального значения. По его словам, это международная организация, юрисдикцию которой Россия не признает – так же, как и многие другие страны мира.
«По-моему, США тоже не признает, Китай не признает, Турция. <...> Решения подобного рода очень легко обходятся. Достаточно подписать межправсоглашение [с Бразилией], и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена», – отметил Путин.
Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В начале октября «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита G20 писали, что Бразилия ожидает приезда Путина на ноябрьский саммит, направив соответствующее приглашение.
В 2023 г. на саммите G20 в Индии Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Песков объяснил это тогда «очень насыщенным графиком» Путина, подчеркнув, что «главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине».