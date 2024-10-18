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Путин не поедет на саммит G-20 в Бразилию

Ведомости

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит стран «Большой двадцатки» (G-20) в Бразилии, чтобы не срывать его. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Путин напомнил, что в России «непростая ситуация, и украинский кризис еще не закончился».

«Но мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Луисом Инасиу] Лулой [да Силвой] прекрасные дружеские отношения. Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? <…> Даже если исключить МУС (Международный уголовный суд), разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», – сказал он.

Президент добавил, что Москва найдет, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.

Бразилия является одной из стран-участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.

На встрече с главами ведущих СМИ стран БРИКС Путин также заявил, что МУС не имеет универсального значения. По его словам, это международная организация, юрисдикцию которой Россия не признает – так же, как и многие другие страны мира.

«По-моему, США тоже не признает, Китай не признает, Турция. <...> Решения подобного рода очень легко обходятся. Достаточно подписать межправсоглашение [с Бразилией], и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена», – отметил Путин.

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В начале октября «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита G20 писали, что Бразилия ожидает приезда Путина на ноябрьский саммит, направив соответствующее приглашение.

В 2023 г. на саммите G20 в Индии Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Песков объяснил это тогда «очень насыщенным графиком» Путина, подчеркнув, что «главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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