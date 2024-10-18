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Французские фермеры возобновили протесты против политики местных властей

Ведомости

Французские фермеры возобновляют забастовки против политики местных властей, которые пообещали им меры поддержки после манифестаций в 2023-2024 гг. Об этом пишут Huffpost и 3-ий французский телеканал.

Фермеры снова испытывают недовольство из-за того, что бюрократические и административные нормы продолжают усложняться. С момента забастовок в январе 2024 г. ситуация не изменилась.

По данным профсоюза французских фермеров FDSEA, новая правительственная директива о запрете нитратных удобрений стала «последней каплей». Кроме того, FDSEA требует упростить процедуры обслуживания водных каналов в период паводков.

18 октября больше сотни фермеров высыпали навоз перед зданием администрации префектуры Марна, чтобы выразить свое недовольство. В Дижоне около 10 фермеров ворвались в региональный совет Бургундии-Франш-Конте, чтобы выступить перед собранием. Всего на улицы вышло 300 протестующих.

Фермеры протестуют против задержек выплат субсидий от европейских фондов, которые находятся в ведении региона. По данным FDSEA и Ассоциации молодых фермеров (AJ), почти 3500 фермеров уже полтора года не могут добиться получения субсидий.

Новый министр сельского хозяйства Анни Женевар выразила готовность прислушаться к просьбам фермеров. Она пообещала, что «все обязательства», взятые предыдущим правительством для преодоления сельскохозяйственного кризиса, будут выполнены «в рамках бюджета». В настоящее время в национальном собрании обсуждается законопроект о финансах на 2025 г.

В январе 2024 г. более 72 000 фермеров на 41 000 тракторах вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства сельскохозяйственной политикой правительства, они выступали в том числе против завоза дешевой агропродукции с Украины.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита на ежегодный международный сельскохозяйственный салон в Париже в течение нескольких часов общался с недовольными фермерами и рассказывал им о готовящихся мерах поддержки аграрной отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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