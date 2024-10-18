Французские фермеры возобновили протесты против политики местных властей
Французские фермеры возобновляют забастовки против политики местных властей, которые пообещали им меры поддержки после манифестаций в 2023-2024 гг. Об этом пишут Huffpost и 3-ий французский телеканал.
Фермеры снова испытывают недовольство из-за того, что бюрократические и административные нормы продолжают усложняться. С момента забастовок в январе 2024 г. ситуация не изменилась.
По данным профсоюза французских фермеров FDSEA, новая правительственная директива о запрете нитратных удобрений стала «последней каплей». Кроме того, FDSEA требует упростить процедуры обслуживания водных каналов в период паводков.
18 октября больше сотни фермеров высыпали навоз перед зданием администрации префектуры Марна, чтобы выразить свое недовольство. В Дижоне около 10 фермеров ворвались в региональный совет Бургундии-Франш-Конте, чтобы выступить перед собранием. Всего на улицы вышло 300 протестующих.
Фермеры протестуют против задержек выплат субсидий от европейских фондов, которые находятся в ведении региона. По данным FDSEA и Ассоциации молодых фермеров (AJ), почти 3500 фермеров уже полтора года не могут добиться получения субсидий.
Новый министр сельского хозяйства Анни Женевар выразила готовность прислушаться к просьбам фермеров. Она пообещала, что «все обязательства», взятые предыдущим правительством для преодоления сельскохозяйственного кризиса, будут выполнены «в рамках бюджета». В настоящее время в национальном собрании обсуждается законопроект о финансах на 2025 г.
В январе 2024 г. более 72 000 фермеров на 41 000 тракторах вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства сельскохозяйственной политикой правительства, они выступали в том числе против завоза дешевой агропродукции с Украины.
24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита на ежегодный международный сельскохозяйственный салон в Париже в течение нескольких часов общался с недовольными фермерами и рассказывал им о готовящихся мерах поддержки аграрной отрасли.