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Байден спрогнозировал «тяжелую зиму» на Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден ожидает «тяжелую зиму» в контексте конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления в Германии.

«Нас ждет очень трудная зима», – сказал он (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он пообещал продолжить оказывать помощь Киеву до тех пор, пока «не добьется честного длительного мира». При этом Байден вышел из президентской гонки летом этого года, выборы главы государства в США пройдут 5 ноября.

Сейчас кандидатом от демократической партии является вице-президент Камала Харрис, которая выступает за продолжение поддержки Киева. Ее оппонент – республиканец Дональд Трамп. Кандидат от республиканской партии неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки.

16 октября Байден объявил о выделении нового пакета вооружений Украине на $425 млн. Пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса «воздух – земля», бронетехнику и другие необходимые боеприпасы. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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