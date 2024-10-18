Байден спрогнозировал «тяжелую зиму» на Украине
Президент США Джо Байден ожидает «тяжелую зиму» в контексте конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления в Германии.
Вместе с тем он пообещал продолжить оказывать помощь Киеву до тех пор, пока «не добьется честного длительного мира». При этом Байден вышел из президентской гонки летом этого года, выборы главы государства в США пройдут 5 ноября.
Сейчас кандидатом от демократической партии является вице-президент Камала Харрис, которая выступает за продолжение поддержки Киева. Ее оппонент – республиканец Дональд Трамп. Кандидат от республиканской партии неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки.
16 октября Байден объявил о выделении нового пакета вооружений Украине на $425 млн. Пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса «воздух – земля», бронетехнику и другие необходимые боеприпасы. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине.