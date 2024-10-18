Байден спрогнозировал «тяжелую зиму» на Украине

16 октября Байден объявил о выделении нового пакета вооружений Украине на $425 млн. Пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса «воздух – земля», бронетехнику и другие необходимые боеприпасы. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине.