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Литва проведет конкурс на снос «Дома Москвы» в Вильнюсе

Ведомости

Власти Литвы объявили конкурс на проведение работ по сносу недостроенного «Дома Москвы» в Вильнюсе и облагораживанию территории на его месте, сообщает министерство окружающей среды страны.

Грант победителю объявлен в размере 1,84 млн евро. Заявки от потенциальных исполнителей ожидаются до 17 ноября, а победитель будет объявлен до 16 декабря.

Глава ведомства Симонас Гентвилас назвал снос «Дома Москвы» «освобождением от застоявшегося символа российской пропаганды».

Как писал ТАСС, в сентябре 2021 г. Высший административный суд Литвы отклонил жалобу публичного учреждения «Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе" на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе отказ столичного муниципалитета на завершение стройки.

В январе 2022 г. проект «Дома Москвы» в Вильнюсе был закрыт, сообщал мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс. В конце 2022 г. Вильнюсский суд разрешил проведение работ по сносу «Дома» как неузаконенной постройки.

Многофункциональный культурный и общественный центр «Дом Москвы» находился на завершающей стадии строительства. Однако в 2016 г., по инициативе городских властей, госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что процесс возведения центра осуществлялся с нарушением технического регламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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