Литва проведет конкурс на снос «Дома Москвы» в Вильнюсе

Многофункциональный культурный и общественный центр «Дом Москвы» находился на завершающей стадии строительства. Однако в 2016 г., по инициативе городских властей, госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что процесс возведения центра осуществлялся с нарушением технического регламента.