Литва проведет конкурс на снос «Дома Москвы» в Вильнюсе
Власти Литвы объявили конкурс на проведение работ по сносу недостроенного «Дома Москвы» в Вильнюсе и облагораживанию территории на его месте, сообщает министерство окружающей среды страны.
Грант победителю объявлен в размере 1,84 млн евро. Заявки от потенциальных исполнителей ожидаются до 17 ноября, а победитель будет объявлен до 16 декабря.
Глава ведомства Симонас Гентвилас назвал снос «Дома Москвы» «освобождением от застоявшегося символа российской пропаганды».
Как писал ТАСС, в сентябре 2021 г. Высший административный суд Литвы отклонил жалобу публичного учреждения «Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе" на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе отказ столичного муниципалитета на завершение стройки.
Многофункциональный культурный и общественный центр «Дом Москвы» находился на завершающей стадии строительства. Однако в 2016 г., по инициативе городских властей, госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что процесс возведения центра осуществлялся с нарушением технического регламента.