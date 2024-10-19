Резиденцию Нетаньяху атаковали запущенные из Ливана беспилотники
Резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху атаковали ливанские беспилотники, политика из его супруги в момент нападения не было дома, сообщила канцелярия израильского премьера.
Атаке беспилотников утром 19 октября подвергалась частная резиденция Нетаньяху в Кесарии. По данным канцелярии, на которые ссылается Times of Israel, в результате инцидента никто не пострадал.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в течение часа военные обнаружили три БПЛА, запущенных из Ливана. Два беспилотника были перехвачены, еще один врезался в здание в районе Кесарии.
18 октября ЦАХАЛ заявила, что ВВС Израиля за прошедшие сутки нанесли удары по 150 целям в секторе Газа и Ливане. Среди них были склады боеприпасов, пусковые установки, снайперские и наблюдательные посты, уточнили военные.