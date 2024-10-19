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ВС России взяли под контроль Зоряное в ДНР

Ведомости

Населенный пункт Зоряное Донецкой народной республики (ДНР) перешел под контроль российских Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 

«В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное ДНР», – говорится в сообщении.

За последние сутки российская армия нанесла поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника. Группировка также уничтожила полевой склад боеприпасов. По данным оборонного ведомства, украинская сторона потеряла на этом направлении до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

За прошедшие сутки ВС РФ атаковали на Украине объекты топливной и энергетической инфраструктуры, аэродромы, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Удары наносили беспилотники и авиация, были задействованы ракетные войска и артиллерия, говорится в сводке.

17 октября стало известно, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Днем ранее под контроль подразделений российской группировки войск «Центр» перешел населенный пункт Красный Яр в республике. 13 октября Минобороны сообщило о взятии села Михайловка в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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