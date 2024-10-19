ВС России взяли под контроль Зоряное в ДНР
Населенный пункт Зоряное Донецкой народной республики (ДНР) перешел под контроль российских Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
«В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное ДНР», – говорится в сообщении.
За последние сутки российская армия нанесла поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника. Группировка также уничтожила полевой склад боеприпасов. По данным оборонного ведомства, украинская сторона потеряла на этом направлении до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
За прошедшие сутки ВС РФ атаковали на Украине объекты топливной и энергетической инфраструктуры, аэродромы, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Удары наносили беспилотники и авиация, были задействованы ракетные войска и артиллерия, говорится в сводке.
17 октября стало известно, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Днем ранее под контроль подразделений российской группировки войск «Центр» перешел населенный пункт Красный Яр в республике. 13 октября Минобороны сообщило о взятии села Михайловка в ДНР.