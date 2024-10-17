ВС России взяли под контроль Максимильяновку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», – сказано в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 43 беспилотника самолетного типа.
Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Бои продолжаются более двух с половиной лет. В результате боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.