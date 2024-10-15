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Пушилин: ВС России взяли под контроль более двух третей Дзержинска

Ведомости

Российские военные взяли под контроль более двух третей территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Уже больше двух третей населенного пункта (Дзержинска – "Ведомости") точно освобождено», – уточнил Пушилин.

По его словам, в городе остается около 1000 человек.

13 октября Пушилин сообщил, что ряд инфраструктурных объектов в Дзержинске безвозвратно уничтожен. Бои с украинскими силами в городской черте продолжаются. Глава ДНР отметил, что противник осознает, что взятие под контроль Дзержинска даст Вооруженным силам РФ дополнительные возможности двигаться на север ДНР.

Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Боевые действия продолжаются более двух с половиной лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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