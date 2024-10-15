Пушилин: ВС России взяли под контроль более двух третей Дзержинска
Российские военные взяли под контроль более двух третей территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Уже больше двух третей населенного пункта (Дзержинска – "Ведомости") точно освобождено», – уточнил Пушилин.
По его словам, в городе остается около 1000 человек.
13 октября Пушилин сообщил, что ряд инфраструктурных объектов в Дзержинске безвозвратно уничтожен. Бои с украинскими силами в городской черте продолжаются. Глава ДНР отметил, что противник осознает, что взятие под контроль Дзержинска даст Вооруженным силам РФ дополнительные возможности двигаться на север ДНР.
Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Боевые действия продолжаются более двух с половиной лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.