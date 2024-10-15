Пушилин: ВС России взяли под контроль более двух третей Дзержинска

Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Боевые действия продолжаются более двух с половиной лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.